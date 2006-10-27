Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZeroLag Stochs true - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9693
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ZeroLag Stochs_true является индикатором Stochastic Oscillator (Stoch) Джорджа С. Лэйна с нулевой задержкой.
Индикатор ZeroLag Stochs_true по сравнению со стандартным Stochastic Oscillator выдает сигналы на несколько баров раньше, а расхождения/схождения выражены более явно.
ZeroLag Stochs_true рассчитывается по формуле:
Fast%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));
%K(i) = 2*MA( Fast%K(i), N) - MA( MA( Fast%K(i), N), N) ;
%D(i) = 2*MA(%K(i), P) - MA( MA(%K(i), P), P) ;
где:
Fast%K(i) - быстрый %K текущего бара;
Close(i) - цена закрытия текущего бара;
MaxHigh(N) - максимальный High за N предыдущих периодов;
MinLow(N) - минимальный Low за N предыдущих периодов;
MA - скользящая средняя;
N - длина диапазона вычисления High/Low;
P - период сглаживания для %D(i).
ZeroLag Stochs true
Индикатор Fast Stochastic является одним из видов стохастического осциллятора Джорджа С. Лэйна, а именно быстрым стохастиком.ZeroLag MACD
Индикатор ZeroLag MACD является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой.
Индикатор DS_Stochastic представляет собой оригинальный Stochastic Oscillator (Stoch), в котором применено EMA сглаживание.ZeroLagEA-AIP v0.0.4
Советник ZeroLagEA-AIP v0.0.4 использует для расчета сигнала индикатор ZeroLag MACD, который является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой.