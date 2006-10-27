Индикатор ZeroLag Stochs_true является индикатором Stochastic Oscillator (Stoch) Джорджа С. Лэйна с нулевой задержкой.

Индикатор ZeroLag Stochs_true по сравнению со стандартным Stochastic Oscillator выдает сигналы на несколько баров раньше, а расхождения/схождения выражены более явно.

ZeroLag Stochs_true рассчитывается по формуле:





Fast%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));

%K(i) = 2*MA( Fast%K(i), N) - MA( MA( Fast%K(i), N), N) ;

%D(i) = 2*MA(%K(i), P) - MA( MA(%K(i), P), P) ;

где:



Fast%K(i) - быстрый %K текущего бара;

Close(i) - цена закрытия текущего бара;

MaxHigh(N) - максимальный High за N предыдущих периодов;

MinLow(N) - минимальный Low за N предыдущих периодов;

MA - скользящая средняя;

N - длина диапазона вычисления High/Low;

P - период сглаживания для %D(i).