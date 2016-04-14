Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ZeroLag Stochs true - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 957
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator ZeroLag Stochs_true ist eine Art des Stochastic-Oszillator von George C. Lane. (Stoch) ohne Verzögerung (zero delay). Der Indikator ZeroLag Stochs_true kann die Signale im Unterschied zum Standard Stochastic Oscillator mehrere Bars früher anzeigen, und Divergenzen/Konvergenzen erscheinen deutlicher.
ZeroLAG Stochs_true berechnet nach dieser Formel:
Fast%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));
%K(i) = 2*MA(Fast%K(i), N) - MA(MA(Fast%K(i), N), N);
%D(i) = 2*MA(%K(i), P) - MA(MA(%K(i), P), P);
wobei:
Fast%K(i) - schnelles %K der aktuellen Bar;
Close(i) - Close-Preis der aktuellen Bar;
MaxHigh(N) - Das höchste Hoch der N vorherigen Bars;
MinLow(N) - Das tiefste Tief der N vorherigen Bars;
MA - gleitender Durchschnitt;
N - Intervalllänge für die MaxHigh/MinLow Berechnung;
P - Glättunglänge für %D(i).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10039
Fast Stochastic
Der Indikator Fast Stochastic ist eine Modifikation des Stochastic-Oszillator von George C. Lane .ZIGZAG aus Fractals, ohne Neuberechnung der Werte
Die Zigzag Linien werden aus den Fraktalen berechnet
AlertLine
Der Indikator zeigt eine Nachricht, wenn der Preis die Linien mit den Namen "Support" oder "Rezistans" auf dem Chart kreuzt.DS Stochastic
Der Indikator DS_Stochastic ist ein Original Stochastic Oscillator (Stoch) mit einer EMA-Glättung.