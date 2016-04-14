CodeBaseKategorien
ZeroLag Stochs true - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator ZeroLag Stochs_true ist eine Art des Stochastic-Oszillator von George C. Lane. (Stoch) ohne Verzögerung (zero delay). Der Indikator ZeroLag Stochs_true kann die Signale im Unterschied zum Standard Stochastic Oscillator mehrere Bars früher anzeigen, und Divergenzen/Konvergenzen erscheinen deutlicher.

ZeroLAG Stochs_true berechnet nach dieser Formel:

Fast%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));

%K(i) = 2*MA(Fast%K(i), N) - MA(MA(Fast%K(i), N), N);

%D(i) = 2*MA(%K(i), P) - MA(MA(%K(i), P), P);

wobei:
Fast%K(i) - schnelles %K der aktuellen Bar;
Close(i) - Close-Preis der aktuellen Bar;
MaxHigh(N) - Das höchste Hoch der N vorherigen Bars;
MinLow(N) - Das tiefste Tief der N vorherigen Bars;
MA - gleitender Durchschnitt;
N - Intervalllänge für die MaxHigh/MinLow Berechnung;
P - Glättunglänge für %D(i).




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10039

Fast Stochastic Fast Stochastic

Der Indikator Fast Stochastic ist eine Modifikation des Stochastic-Oszillator von George C. Lane .

ZIGZAG aus Fractals, ohne Neuberechnung der Werte ZIGZAG aus Fractals, ohne Neuberechnung der Werte

Die Zigzag Linien werden aus den Fraktalen berechnet

AlertLine AlertLine

Der Indikator zeigt eine Nachricht, wenn der Preis die Linien mit den Namen "Support" oder "Rezistans" auf dem Chart kreuzt.

DS Stochastic DS Stochastic

Der Indikator DS_Stochastic ist ein Original Stochastic Oscillator (Stoch) mit einer EMA-Glättung.