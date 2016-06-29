Mira cómo descargar robots gratis
DS Stochastic - indicador para MetaTrader 4
El indicador DS_Stochastic presenta un original Stochastic Oscillator (Stoch), en donde se aplica EMA alisados.
El indicador Fast Stochastic se retira en el gráfico en forma de los dos líneas %K y %D.
Seguidamente la fórmula del cálculo del indicador Fast Stochastic:
DIF1(i) = EMA(Close(i) - MaxHigh(N), S);
DIF2(i) = EMA(MaxHigh(N) - MinLow(N), S);
%K(i) = 100*DIF1(i) / DIF2(i);
%D(i) = 100*EMA(DIF1(i), P) / EMA(DIF2(i), P);
donde:
Close(i) - precio de cierre de la barra actual;
MaxHigh(N) - máximo alto de los N periodos anteriores;
MinLow(N) - bajo mínimo de los N periodos anteriores;
EMA - media móvil exponencial;
N - la longitud del rango del cálculo del Alto/Bajo;
S - período de suavizado para %K(i);
P - período de suavizado para %D(i).
AlertLine
El indicador muestra que un mensaje y entonces el precio cruza las líneas, llamadas en la gráfica "Soporte" y "Resistencia".ZeroLag Stochs true
El indicador ZeroLag Stochs_true es un indicador de Stochastic Oscillator (Stoch) de George C. con retraso cero.
ZigZag of Orlov
Zigzag con un principio de trabajo simple, claro y natural. Por precios de Cierre. Sin volver a dibujar.ZeroLagEA-AIP v0.0.4
El EA ZeroLagEA-AIP v0.0.4 se utiliza para el cálculo del indicador de señal MACD ZeroLag, que es un indicador MA de convergencia/divergencia, MACD con retraso cero.