O Fast Stochastic é um tipo de oscilador estocástico desenvolvido por George C. Lane

O indicador Fast Stochastic mostra a relação entre o preço de fechamento atual e a máxima/mínima do período de tempo atual. Isso significa que o indicador é calculado sobre a janela de dados em movimento e mostra a taxa de variação de preço.



O Fast Stochastic é mostrado como duas linhas% K e% D dentro do gráfico.



A fórmula clássica para calcular o Fast Stochastic é a seguinte:



%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));



%D(i) = MA(%K(i), P);



Onde:

Close(i) - preço de fechamento da barra atual;

MaxHigh(N) - máxima (High) de N períodos anteriores;

MinLow(N) - mínima (Low) de N períodos anteriores;

MA - média móvel;

N - a variação High/Low;

P - período de suavização %D(i).