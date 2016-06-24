Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fast Stochastic - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1343
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Fast Stochastic é um tipo de oscilador estocástico desenvolvido por George C. Lane
O indicador Fast Stochastic mostra a relação entre o preço de fechamento atual e a máxima/mínima do período de tempo atual. Isso significa que o indicador é calculado sobre a janela de dados em movimento e mostra a taxa de variação de preço.
O Fast Stochastic é mostrado como duas linhas% K e% D dentro do gráfico.
A fórmula clássica para calcular o Fast Stochastic é a seguinte:
%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));
%D(i) = MA(%K(i), P);
Onde:
Close(i) - preço de fechamento da barra atual;
MaxHigh(N) - máxima (High) de N períodos anteriores;
MinLow(N) - mínima (Low) de N períodos anteriores;
MA - média móvel;
N - a variação High/Low;
P - período de suavização %D(i).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10023
As linhas Zigzag são construídas sobre fractaisKolier_SuperTrend_Indi
Indicador para detectar tendências do mercado. Utilizar para seguir a tendência.
Dois indicadores MA_Support e Para_BBB_Support
Bollinger Bands em M1 para TimeFrames maiores.