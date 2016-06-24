CodeBaseSeções
Fast Stochastic - indicador para MetaTrader 4

O Fast Stochastic é um tipo de oscilador estocástico desenvolvido por George C. Lane

O indicador Fast Stochastic mostra a relação entre o preço de fechamento atual e a máxima/mínima do período de tempo atual. Isso significa que o indicador é calculado sobre a janela de dados em movimento e mostra a taxa de variação de preço.

O Fast Stochastic é mostrado como duas linhas% K e% D dentro do gráfico.

A fórmula clássica para calcular o Fast Stochastic é a seguinte:

%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));

%D(i) = MA(%K(i), P);

Onde:
Close(i) - preço de fechamento da barra atual;
MaxHigh(N) - máxima (High) de N períodos anteriores;
MinLow(N) - mínima (Low) de N períodos anteriores;
MA - média móvel;
N - a variação High/Low;
P - período de suavização %D(i).






