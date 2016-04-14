Der Indikator Fast Stochastic ist eine Modifikation des Stochastic-Oszillator von George C. Lane.

Der Fast Stochastic ist ein Indikator, der das Verhältnis zwischen aktuellem Preis und dem Maximum/Minimum des augenblicklichen Zeitraumes anzeigt. Das heißt, der Indikator zeigt im laufenden Fenster die Änderungsrate des Preises.



Der Fast Stochastic zeigt seine zwei Linien %K und %D.



Die klassische Formel zur Berechnung des Fast Stochastic ist:



%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));



%D(i) = MA(%K(i), P);



wobei:

Close(i) - Close-Preis der aktuellen Bar;

MaxHigh(N) - Das höchste Hoch der N vorherigen Bars;

MinLow(N) - Das tiefste Tief der N vorherigen Bars;

MA - gleitender Durchschnitt;

N - Intervalllänge für die MaxHigh/MinLow Berechnung;

P - Glättunglänge für %D(i).