Indikatoren

Fast Stochastic - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Der Indikator Fast Stochastic ist eine Modifikation des Stochastic-Oszillator von George C. Lane.

Der Fast Stochastic ist ein Indikator, der das Verhältnis zwischen aktuellem Preis und dem Maximum/Minimum des augenblicklichen Zeitraumes anzeigt. Das heißt, der Indikator zeigt im laufenden Fenster die Änderungsrate des Preises.

Der Fast Stochastic zeigt seine zwei Linien %K und %D.

Die klassische Formel zur Berechnung des Fast Stochastic ist:

%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));

%D(i) = MA(%K(i), P);

wobei:
Close(i) - Close-Preis der aktuellen Bar;
MaxHigh(N) - Das höchste Hoch der N vorherigen Bars;
MinLow(N) - Das tiefste Tief der N vorherigen Bars;
MA - gleitender Durchschnitt;
N - Intervalllänge für die MaxHigh/MinLow Berechnung;
P - Glättunglänge für %D(i).






Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10023

