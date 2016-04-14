und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fast Stochastic - Indikator für den MetaTrader 4
Der Indikator Fast Stochastic ist eine Modifikation des Stochastic-Oszillator von George C. Lane.
Der Fast Stochastic ist ein Indikator, der das Verhältnis zwischen aktuellem Preis und dem Maximum/Minimum des augenblicklichen Zeitraumes anzeigt. Das heißt, der Indikator zeigt im laufenden Fenster die Änderungsrate des Preises.
Der Fast Stochastic zeigt seine zwei Linien %K und %D.
Die klassische Formel zur Berechnung des Fast Stochastic ist:
%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));
%D(i) = MA(%K(i), P);
wobei:
Close(i) - Close-Preis der aktuellen Bar;
MaxHigh(N) - Das höchste Hoch der N vorherigen Bars;
MinLow(N) - Das tiefste Tief der N vorherigen Bars;
MA - gleitender Durchschnitt;
N - Intervalllänge für die MaxHigh/MinLow Berechnung;
P - Glättunglänge für %D(i).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10023
