Fast Stochastic - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор Fast Stochastic является одним из видов стохастического осциллятора Джорджа С. Лэйна, а именно быстрым стохастиком.

Индикатор Fast Stochastic это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период, то есть индикатор вычисляется по скользящему окну данных и показывает скорость цены.

Индикатор Fast Stochastic выводится на график в виде двух линий %K и %D.

Классической формулой расчета индикатора Fast Stochastic является следующая:

%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));

%D(i) = MA(%K(i), P);


где:

Close(i) - цена закрытия текущего бара;

MaxHigh(N) - максимальный High за N предыдущих периодов;

MinLow(N) - минимальный Low за N предыдущих периодов;

MA - скользящая средняя;

N - длина диапазона вычисления High/Low;

P - период сглаживания для %D(i).

