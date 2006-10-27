Ставь лайки и следи за новостями
Fast Stochastic - индикатор для MetaTrader 4
6943
Индикатор Fast Stochastic является одним из видов стохастического осциллятора Джорджа С. Лэйна, а именно быстрым стохастиком.
Индикатор Fast Stochastic это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период, то есть индикатор вычисляется по скользящему окну данных и показывает скорость цены.
Индикатор Fast Stochastic выводится на график в виде двух линий %K и %D.
Классической формулой расчета индикатора Fast Stochastic является
следующая:
%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));
%D(i) = MA(%K(i), P);
где:
Close(i) - цена закрытия текущего бара;
MaxHigh(N) - максимальный High за N предыдущих периодов;
MinLow(N) - минимальный Low за N предыдущих периодов;
MA - скользящая средняя;
N - длина диапазона вычисления High/Low;
P - период сглаживания для %D(i).
