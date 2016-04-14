Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ZIGZAG aus Fractals, ohne Neuberechnung der Werte - Indikator für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Die Zigzag Linien werden aus den Fraktalen berechnet. Die Fraktale können durch den Nutzer bestimmt werden.
Die Anzahl der Fraktale rechts und links wird durch die Variable <Fractal> bestimmt
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10022
