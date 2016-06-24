Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZIGZAG nos fractais, sem redesenhar os valores - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1220
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
As linhas Zigzag são construídas sobre fractais. Os fractais podem ser especificados pelo usuário.
Número de fractais no lado direito e esquerdo é determinado pela variável Fractal
Imagem:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10022
Kolier_SuperTrend_Indi
Indicador para detectar tendências do mercado. Utilizar para seguir a tendência.ATR Value Indicator
Displaying ATR (Average True Range) value in pips or points with option for setting multiplier.
Fast Stochastic
O indicador Fast Stochastic é um tipo de oscilador estocástico desenvolvido por George C. LaneMA_Support_SAR
Dois indicadores MA_Support e Para_B