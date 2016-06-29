Mira cómo descargar robots gratis
Kolier_SuperTrend_Indi - indicador para MetaTrader 4
Publicado:
Actualizado:
Autor:
SuperTrend.mq4 fue creado por Jason Robinson (jnrtrading) y publicado en http://www.forex-tsd.com/221493-post1.html
Logic of SuperTrend.mq4: http://kolier.li/indicator/how-supertrend-mq4-works-logic-of-supertrend-indicator-created-by-jason-robinson-jnrtradin
What's Kolier_SuperTrend_Indi
- Misma lógica, implementación de mejoras en el código, puede dibujar el gráfico completo y consume menos recursos.
- Extendido. TrendMode=0 means original logic for trend line. TrendMode=1 means new logic for trend line.
TrendMode=0
TrendMode=1
Parámetros
- BarsToCount Cuántas barras a dibujar de la línea de tendencia.
- TrendMode TrendMode=0 significa lógica original en la línea de tendencia. TrendMode=1 means new logic for trend line.
- ATR_Period Configuración de período del ATR.
- ATR_Multiplier calcula las bandas superiores e inferiores con rango ATR = multiplicador * ATR.
Cuestiones y actualizaciones
Página del proyecto: http://kolier.li/project/kolier-supertrend-indi
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/10005
