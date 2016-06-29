CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Kolier_SuperTrend_Indi - indicador para MetaTrader 4

[Eliminado] | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1683
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor:

Kolier.Li

SuperTrend.mq4 fue creado por Jason Robinson (jnrtrading) y publicado en http://www.forex-tsd.com/221493-post1.html

Logic of SuperTrend.mq4: http://kolier.li/indicator/how-supertrend-mq4-works-logic-of-supertrend-indicator-created-by-jason-robinson-jnrtradin

What's Kolier_SuperTrend_Indi

    • Misma lógica, implementación de mejoras en el código, puede dibujar el gráfico completo y consume menos recursos.
    • Extendido. TrendMode=0 means original logic for trend line. TrendMode=1 means new logic for trend line.

    TrendMode=0




    TrendMode=1


    Parámetros

    • BarsToCount Cuántas barras a dibujar de la línea de tendencia.
    • TrendMode TrendMode=0 significa lógica original en la línea de tendencia. TrendMode=1 means new logic for trend line.
    • ATR_Period Configuración de período del ATR.
    • ATR_Multiplier calcula las bandas superiores e inferiores con rango ATR = multiplicador * ATR.


    Cuestiones y actualizaciones

    Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
    Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/10005

    Stat Master Stat Master

    EA that writes statistic data (Ask, Bid, Spread) in CSV file.

    Close Master Close Master

    EA that can delete pending orders, close open orders and close terminal at certain time.

    ZIGZAG en fractales, sin volver a trazar los valores ZIGZAG en fractales, sin volver a trazar los valores

    Las Líneas del Zigzag están construidas sobre fractales

    BB_Support BB_Support

    Bandas de Bollinger en M1 para timeframes importantes