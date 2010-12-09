Описание:

Линии зигзага строятся по фракталам, но не по стандартным, а по определенным вами.



В данном индикаторе фрактал определяется как верхний/нижний экстремум справа и слева от которого все High/Low шиже/выше.

Кол-во бар справа и слева определяется переменной FractalBar