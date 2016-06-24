Participe de nossa página de fãs
Kolier_SuperTrend_Indi - indicador para MetaTrader 4
Autor:
SuperTrend.mq4 foi criado por Jason Robinson (jnrtrading) e publicado em http://www.forex-tsd.com/221493-post1.html
Lógica do SuperTrend.mq4: http://kolier.li/indicator/how-supertrend-mq4-works-logic-of-supertrend-indicator-created-by-jason-robinson-jnrtradin
O que é Kolier_SuperTrend_Indi
- Mesma lógica, uma implementação de melhoria no código, desenha o gráfico completo e consume menos recursos.
- Extendido TrendMode=0 é a lógica original para a linha de tendência. TrendMode=1 é a nova lógica para a linha de tendência.
TrendMode=0
TrendMode=1
Parâmetros
- BarsToCount Quantas barras desenha a linha de tendência.
- TrendMode TrendMode=0 significa a lógica original para a linha de tendência. TrendMode=1 é a nova lógica para a linha de tendência.
- ATR_Period Período de configuração do ATR.
- ATR_Multiplier calcula os limites superiores e inferiores com a variação do ATR = Multiplier * ATR.
Problemas e Atualizações
