Индикаторы

Kolier_SuperTrend_Indi - индикатор для MetaTrader 4

Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
10254
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Kolier.Li

Описание:

SuperTrend.mq4 был создан Джейсоном Робинсоном (Jason Robinson, jnrtrading) и опубликован на форуме http://www.forex-tsd.com/221493-post1.html

Принцип работы: http://kolier.li/indicator/how-supertrend-mq4-works-logic-of-supertrend-indicator-created-by-jason-robinson-jnrtradin

В чем отличия Kolier_SuperTrend_Indi:

    • Логика та же, улучшен код, оптимизирована прорисовка - для отображения полного графика нужно меньше ресурсов.
    • Добавления. TrendMode=0 означает первоначальную логику расчета трендовой линии. TrendMode=1 - новый режим расчета линии тренда.

    Картинка:

    TrendMode=0



    TrendMode=1


    Параметры:

    • BarsToCount - Количество баров для рисования трендовой линии.
    • TrendMode - режим расчета (TrendMode=0 первоначальный алгоритм, TrendMode=1 новый режим расчета).
    • ATR_Period - период ATR.
    • ATR_Multiplier - Множитель для вычисления верхней и нижней полос диапазона ATR = Multiplier * ATR.


    Выпуски и обновления на странице проекта: http://kolier.li/project/kolier-supertrend-indi

    Примечание: Это перевод английской версии.

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/10005

