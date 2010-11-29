Ставь лайки и следи за новостями
Kolier_SuperTrend_Indi - индикатор для MetaTrader 4
SuperTrend.mq4 был создан Джейсоном Робинсоном (Jason Robinson, jnrtrading) и опубликован на форуме http://www.forex-tsd.com/221493-post1.html
Принцип работы: http://kolier.li/indicator/how-supertrend-mq4-works-logic-of-supertrend-indicator-created-by-jason-robinson-jnrtradin
В чем отличия Kolier_SuperTrend_Indi:
- Логика та же, улучшен код, оптимизирована прорисовка - для отображения полного графика нужно меньше ресурсов.
- Добавления. TrendMode=0 означает первоначальную логику расчета трендовой линии. TrendMode=1 - новый режим расчета линии тренда.
TrendMode=0
TrendMode=1
- BarsToCount - Количество баров для рисования трендовой линии.
- TrendMode - режим расчета (TrendMode=0 первоначальный алгоритм, TrendMode=1 новый режим расчета).
- ATR_Period - период ATR.
- ATR_Multiplier - Множитель для вычисления верхней и нижней полос диапазона ATR = Multiplier * ATR.
Выпуски и обновления на странице проекта: http://kolier.li/project/kolier-supertrend-indi
Примечание: Это перевод английской версии.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/10005
