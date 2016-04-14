CodeBaseKategorien
Indikatoren

Kolier_SuperTrend_Indi - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor:

Kolier.Li

SuperTrend.mq4 war von Jason Robinson (jnrtrading) und auf http://www.forex-tsd.com/221493-post1.html veröffentlicht.

Die Logik des SuperTrend.mq4: http://kolier.li/indicator/how-supertrend-mq4-works-logic-of-supertrend-indicator-created-by-jason-robinson-jnrtradin

Was ist Kolier_SuperTrend_Indi?

    • Gleiche Logik, Verbesserungen des Codes, erscheint über dem ganzen Chart und verbraucht weniger Ressourcen.
    • Erweitert. TrendMode=0 ist die Orginallogik für die Trendlinie. TrendMode=1 ist die neue Logik für die Trendlinie.

    TrendMode=0




    TrendMode=1


    Parameter

    • BarsToCount Anzahl der Bars der Trendlinie.
    • TrendMode TrendMode=0 ist die neue Logik für die Trendlinie. TrendMode=1 ist die neue Logik für die Trendlinie.
    • ATR_Period ATR Periodenlänge.
    • ATR_Multiplier Für die Berechnung der oberen und unteren Bänder aus der ATR-Spanne = Multiplier * ATR.


    Aspekte und Updates

    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/10005

