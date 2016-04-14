und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Kolier_SuperTrend_Indi - Indikator für den MetaTrader 4
SuperTrend.mq4 war von Jason Robinson (jnrtrading) und auf http://www.forex-tsd.com/221493-post1.html veröffentlicht.
Die Logik des SuperTrend.mq4: http://kolier.li/indicator/how-supertrend-mq4-works-logic-of-supertrend-indicator-created-by-jason-robinson-jnrtradin
Was ist Kolier_SuperTrend_Indi?
- Gleiche Logik, Verbesserungen des Codes, erscheint über dem ganzen Chart und verbraucht weniger Ressourcen.
- Erweitert. TrendMode=0 ist die Orginallogik für die Trendlinie. TrendMode=1 ist die neue Logik für die Trendlinie.
TrendMode=0
TrendMode=1
Parameter
- BarsToCount Anzahl der Bars der Trendlinie.
- TrendMode TrendMode=0 ist die neue Logik für die Trendlinie. TrendMode=1 ist die neue Logik für die Trendlinie.
- ATR_Period ATR Periodenlänge.
- ATR_Multiplier Für die Berechnung der oberen und unteren Bänder aus der ATR-Spanne = Multiplier * ATR.
