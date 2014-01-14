CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZigZagColor - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2151
Ranking:
(34)
Publicado:
Actualizado:
zigzagcolor.mq5 (8.89 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Se trata de una versión modificada del indicador ZigZag que dibuja líneas con diferentes colores dependiendo de la dirección del movimiento de los precios.

ZigZagColor

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/57

ZigZag ZigZag

El indicador ZigZag es una serie de secciones que conectan techos y suelos significativos en el gráfico del precio.

Rango Porcentual de Williams (%R Williams’ Percent Range) Rango Porcentual de Williams (%R Williams’ Percent Range)

El Rango Porcentual de Williams (%R Williams’ Percent Range) es un indicador técnico dinámico, que determina si el mercado está sobrecomprado/sobrevendido.

ColorBars ColorBars

El Indicador ColorBars (Barras de Colores) pinta barras con diferentes colores dependiendo de los cambios de volumen. Si el volumen ha aumentado, el color es verde, en otro caso el color es rojo.

TradePad_Sample TradePad_Sample

Este es un ejemplo sencillo de interfaz de sistema de información para el usuario con la capacidad de operar pulsando un botón.