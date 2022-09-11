Moving Avej intersection

إشارة إلى إشارات الشراء / بيع أسهم لأعلى ولعلى من السابق إلى الأعلى

إشارة إشارة مؤشر إشارات وتنبيهات شراء / بيع الأسهم لأعلى ولأسفل للإشارة إلى الانعكاسات إشارة الإشارة إلى استمرار العلامات التجارية.

كما يوحي الاسم ، يولد هذا الإشارات على يجعل السائد وهو أكثر فاعلية في يجعل ، مع مبدأ الركوب على التداول ضده. يمكن يجعل تحديد الأساسي يدويًا وتعديله حسب رغبتك.

إن استخدام علامات جيدة يظهر عبر علامات تنبيه ، مما يجعل الإشارة عند ظهور علامة جيدة.

يستخدم هذا المؤشر على المؤشر التجاري M5 و M15 للمضاربين الذين يتطلعون إلى الركوب في يجعل ، و M30 و H1 و H4 لمتداولي يجعل.

استخدام المؤشر ، إلاّ ، فقط ، تطبيق جيد ، الركوب ، مع مراعاة مبدأ الركوب على عدمه

إي: M5 و M15 للمضاربين الذين يركبون يجعل و M30 و H1 و H4 لمتداولي يجعل

كيفية استخدام:

تنشيط التنبيه (البريد الإلكتروني / دفع الإخطارات / التنبيهات المنبثقة من المنبثقة من المنبثقة).

تلقي إشارة ، افحص المراقبة والتحذير من مناطق العرض المقاومة / المقاومة أو مناطق العرض / الطلب ، تحديد النطاق المتحرك (كدعم / مقاومة ديناميكي) لتحديد ما إذا كان إعدادًا أم لا. ثم تابع التداول.







