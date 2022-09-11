Moving Avej intersection

إشارة إلى إشارات الشراء / بيع أسهم لأعلى ولعلى من السابق إلى الأعلى

إشارة إشارة مؤشر إشارات وتنبيهات شراء / بيع الأسهم لأعلى ولأسفل للإشارة إلى الانعكاسات إشارة الإشارة إلى استمرار العلامات التجارية.

كما يوحي الاسم ، يولد هذا الإشارات على يجعل السائد وهو أكثر فاعلية في يجعل ، مع مبدأ الركوب على التداول ضده. يمكن يجعل تحديد الأساسي يدويًا وتعديله حسب رغبتك.

إن استخدام علامات جيدة يظهر عبر علامات تنبيه ، مما يجعل الإشارة عند ظهور علامة جيدة.

يستخدم هذا المؤشر على المؤشر التجاري M5 و M15 للمضاربين الذين يتطلعون إلى الركوب في يجعل ، و M30 و H1 و H4 لمتداولي يجعل.

استخدام المؤشر ، إلاّ ، فقط ، تطبيق جيد ، الركوب ، مع مراعاة مبدأ الركوب على عدمه

إي: M5 و M15 للمضاربين الذين يركبون يجعل و M30 و H1 و H4 لمتداولي يجعل

كيفية استخدام:

  • تنشيط التنبيه (البريد الإلكتروني / دفع الإخطارات / التنبيهات المنبثقة من المنبثقة من المنبثقة).
  • تلقي إشارة ، افحص المراقبة والتحذير من مناطق العرض المقاومة / المقاومة أو مناطق العرض / الطلب ، تحديد النطاق المتحرك (كدعم / مقاومة ديناميكي) لتحديد ما إذا كان إعدادًا أم لا. ثم تابع التداول.




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Disouky Hassan Mohamed Eid
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Equity Armor Pro - T he Ultimate Trading Panel & Risk Manager Trade directly from the chart while protecting your funded accounts with strict Daily Limits and Dynamic SL. Say goodbye to complex MT5 order windows and blown accounts!  Equity Armor Pro is the ultimate all-in-one solution for professional manual traders and Prop Firm challengers (FTMO, FundedNext, etc.). It combines a lightning-fast On-Chart Trading Panel with an institutional-grade Risk Management System to ensure your capital i
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