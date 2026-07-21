Drawing Tool Rv

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ — Рисуйте свободно на графиках MT5

Превратите свой график в доску. Этот индикатор включает компактную, адаптированную панель на графике для рисования, аннотирования и разметки цен за считанные секунды — произвольные кривые, линии, фигуры, направления, уровни Фибоначчи, текст и многое другое. Идеально подходит для заключения сделок, обучения, обмена идеями и создания скриншотов.

Почему вам это понравится

  • Универсальная панель для рисования прямо на карте — нет меню, в котором нужно искать нужную информацию.
  • Адаптивная панель управления: переключайте функции на входах, и панель меняет размер, осуществляя управление только вашими кнопками.
  • 10 инструментов: кривая, линия, контур, эллипс, стрелка, горизонтальная линия, вертикальная линия, числа Фибоначчи, текст, ластик.
  • Палитра из 16 цветов + недавно использованные цвета + ваш садовый цвет.
  • Толщина линий 1–10 и стили: сплошная, пунктирная, точечная.
  • Магниты, соединяющиеся с направляющими (защелкивающиеся на OHLC), определяют четкие и тонкие линии.
  • Опция Ray для продления линий тренда.
  • Отменить/Повторить, удалить последнее действие, сохранить все.
  • Сохранение/загрузка чертежей в файл, создание снимка схемы экрана, клавиш клавиатуры.
  • Сворачивающаяся панель, дополнительный водяной знак, панель управления на 11 языков.
  • Чертежи удалось между перезапусками терминала. Работает на  MT5.

Как использовать

  1. 1. Нажмите «Пуск» → 2. Выберите цвет и инструмент → 3. Установите украшения/стиль → 4. Нажмите «Рисовать» → 5. Нажмите, удерживая кнопку мыши → 6. Нажмите «Стоп».

Горячие клавиши: S = Старт · X = Стоп · D = Рисовать · Z = Отменить/Удалить · Y = Повторить · C = Очистить все

Входные параметры

Общий

  • Язык панели управления — язык интерфейса (11 вариантов).
  • Расположение на приборной панели — верхний левый/верхний правый/нижний левый/нижний правый.
  • Отступ по оси X (в пикселях) — горизонтальный отступ от угла.
  • Смещение по оси Y (в пикселях) — вертикальный отступ от угла.
  • Кнопка мыши для рисования — левая или правая.
  • Ширина линии (начало) — начальная плита, 1–10.

Функции переключателей (истина/ложь)

  • Фигуры — контур/эллипс/стрелка/линии H и V.
  • Инструмент Фибоначчи — включить Фибоначчи.
  • Инструмент «Текст» — размещение текстовых заметок.
  • Ластик — щелкните по рисунку, чтобы удалить его.
  • Отменить/Повторить — сделать шаг назад и вперед.
  • Стили линий — выбор сплошной/пунктирной/точечной линии.
  • Сохранить/Загрузить — сохранение и загрузка чертежей в файл.
  • Магнит к стержню OHLC — точка привязки указывает на открытую/высокую/низкую/закрытую точку.
  • Рэй — продолжение линии тренда вправо.
  • Строка «Недавние цвета» — отображает недавно использованные цвета.
  • Кнопка выбора цвета — быстрый выбор собственного цвета.
  • Кнопка «Скриншот» — сохранить изображение диаграммы.
  • Горячие клавиши клавиатуры — горячая клавиатура.
  • Кнопка «Свернуть» — панель свернуть/развернуть.
  • Автоматический выбор языка в терминале — выбор языка в терминале.
  • Водяной знак (бренд) — отобразите этикетку вашего бренда.

Дополнительные опции

  • Пользовательский цвет — цвет для кнопки «Пользовательский».
  • Содержимое инструмента «Текст» — текст по умолчанию для инструмента «Текст».
  • Размер шрифта инструмента «Текст» — размер шрифта для подписей.
  • Текст водяного знака — фирменный текст на диаграмме.
  • Имя файла для сохранения/загрузки — файл, сохраняющий/загрузки.
  • Файл скриншота — имя файла скриншота.

Палитра

  • Цвет 1… Цвет 16 — 16 цветов палитры (полностью настраиваемые).

Совет: точечные/штриховые стили лучше всего проводить по радиусу 1 (ограничение платформы).

Какой вариант логотипа вы хотите наконец увидеть? Я также могу подкорректировать цвет или создать еще один вариант.


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The Global Investing FX Terminal is an all-in-one FX dashboard for MetaTrader 5 — CB policy rates, CFTC COT positioning, carry rankings, economic surprises, options skew, retail sentiment, and correlations, thirteen panels in total — rendered on a single zero-flicker canvas overlay and refreshing every 10 seconds from one attached EA. No external software required. Professional FX analysis requires simultaneous access to data that normally lives in separate platforms: rate derivatives, governmen
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilities
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilities
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Tick Chart Service
Semyon Isakov
Utilities
ENGLISH VERSION tg @eeevleee TICK CHART SERVICE - Professional Tick Ch
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