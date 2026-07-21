Drawing Tool Rv

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ — Рисуйте свободно на графиках MT5

Превратите свой график в доску. Этот индикатор включает компактную, адаптированную панель на графике для рисования, аннотирования и разметки цен за считанные секунды — произвольные кривые, линии, фигуры, направления, уровни Фибоначчи, текст и многое другое. Идеально подходит для заключения сделок, обучения, обмена идеями и создания скриншотов.

Почему вам это понравится

Универсальная панель для рисования прямо на карте — нет меню, в котором нужно искать нужную информацию.

Адаптивная панель управления: переключайте функции на входах, и панель меняет размер, осуществляя управление только вашими кнопками.

10 инструментов: кривая, линия, контур, эллипс, стрелка, горизонтальная линия, вертикальная линия, числа Фибоначчи, текст, ластик.

Палитра из 16 цветов + недавно использованные цвета + ваш садовый цвет.

Толщина линий 1–10 и стили: сплошная, пунктирная, точечная.

Магниты, соединяющиеся с направляющими (защелкивающиеся на OHLC), определяют четкие и тонкие линии.

Опция Ray для продления линий тренда.

Отменить/Повторить, удалить последнее действие, сохранить все.

Сохранение/загрузка чертежей в файл, создание снимка схемы экрана, клавиш клавиатуры.

Сворачивающаяся панель, дополнительный водяной знак, панель управления на 11 языков.

Чертежи удалось между перезапусками терминала. Работает на MT5.

Как использовать

1. Нажмите «Пуск» → 2. Выберите цвет и инструмент → 3. Установите украшения/стиль → 4. Нажмите «Рисовать» → 5. Нажмите, удерживая кнопку мыши → 6. Нажмите «Стоп».

Горячие клавиши: S = Старт · X = Стоп · D = Рисовать · Z = Отменить/Удалить · Y = Повторить · C = Очистить все

Входные параметры

Общий

Язык панели управления — язык интерфейса (11 вариантов).

— язык интерфейса (11 вариантов). Расположение на приборной панели — верхний левый/верхний правый/нижний левый/нижний правый.

— верхний левый/верхний правый/нижний левый/нижний правый. Отступ по оси X (в пикселях) — горизонтальный отступ от угла.

— горизонтальный отступ от угла. Смещение по оси Y (в пикселях) — вертикальный отступ от угла.

— вертикальный отступ от угла. Кнопка мыши для рисования — левая или правая.

— левая или правая. Ширина линии (начало) — начальная плита, 1–10.

Функции переключателей (истина/ложь)

Фигуры — контур/эллипс/стрелка/линии H и V.

— контур/эллипс/стрелка/линии H и V. Инструмент Фибоначчи — включить Фибоначчи.

— включить Фибоначчи. Инструмент «Текст» — размещение текстовых заметок.

— размещение текстовых заметок. Ластик — щелкните по рисунку, чтобы удалить его.

— щелкните по рисунку, чтобы удалить его. Отменить/Повторить — сделать шаг назад и вперед.

— сделать шаг назад и вперед. Стили линий — выбор сплошной/пунктирной/точечной линии.

— выбор сплошной/пунктирной/точечной линии. Сохранить/Загрузить — сохранение и загрузка чертежей в файл.

— сохранение и загрузка чертежей в файл. Магнит к стержню OHLC — точка привязки указывает на открытую/высокую/низкую/закрытую точку.

— точка привязки указывает на открытую/высокую/низкую/закрытую точку. Рэй — продолжение линии тренда вправо.

— продолжение линии тренда вправо. Строка «Недавние цвета» — отображает недавно использованные цвета.

— отображает недавно использованные цвета. Кнопка выбора цвета — быстрый выбор собственного цвета.

— быстрый выбор собственного цвета. Кнопка «Скриншот» — сохранить изображение диаграммы.

— сохранить изображение диаграммы. Горячие клавиши клавиатуры — горячая клавиатура.

— горячая клавиатура. Кнопка «Свернуть» — панель свернуть/развернуть.

— панель свернуть/развернуть. Автоматический выбор языка в терминале — выбор языка в терминале.

— выбор языка в терминале. Водяной знак (бренд) — отобразите этикетку вашего бренда.

Дополнительные опции

Пользовательский цвет — цвет для кнопки «Пользовательский».

— цвет для кнопки «Пользовательский». Содержимое инструмента «Текст» — текст по умолчанию для инструмента «Текст».

— текст по умолчанию для инструмента «Текст». Размер шрифта инструмента «Текст» — размер шрифта для подписей.

— размер шрифта для подписей. Текст водяного знака — фирменный текст на диаграмме.

— фирменный текст на диаграмме. Имя файла для сохранения/загрузки — файл, сохраняющий/загрузки.

— файл, сохраняющий/загрузки. Файл скриншота — имя файла скриншота.

Палитра

Цвет 1… Цвет 16 — 16 цветов палитры (полностью настраиваемые).

Совет: точечные/штриховые стили лучше всего проводить по радиусу 1 (ограничение платформы).

Какой вариант логотипа вы хотите наконец увидеть? Я также могу подкорректировать цвет или создать еще один вариант.