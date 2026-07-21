Drawing Tool Rv

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ — Рисуйте свободно на графиках MT5

Превратите свой график в доску. Этот индикатор включает компактную, адаптированную панель на графике для рисования, аннотирования и разметки цен за считанные секунды — произвольные кривые, линии, фигуры, направления, уровни Фибоначчи, текст и многое другое. Идеально подходит для заключения сделок, обучения, обмена идеями и создания скриншотов.

Почему вам это понравится

  • Универсальная панель для рисования прямо на карте — нет меню, в котором нужно искать нужную информацию.
  • Адаптивная панель управления: переключайте функции на входах, и панель меняет размер, осуществляя управление только вашими кнопками.
  • 10 инструментов: кривая, линия, контур, эллипс, стрелка, горизонтальная линия, вертикальная линия, числа Фибоначчи, текст, ластик.
  • Палитра из 16 цветов + недавно использованные цвета + ваш садовый цвет.
  • Толщина линий 1–10 и стили: сплошная, пунктирная, точечная.
  • Магниты, соединяющиеся с направляющими (защелкивающиеся на OHLC), определяют четкие и тонкие линии.
  • Опция Ray для продления линий тренда.
  • Отменить/Повторить, удалить последнее действие, сохранить все.
  • Сохранение/загрузка чертежей в файл, создание снимка схемы экрана, клавиш клавиатуры.
  • Сворачивающаяся панель, дополнительный водяной знак, панель управления на 11 языков.
  • Чертежи удалось между перезапусками терминала. Работает на  MT5.

Как использовать

  1. 1. Нажмите «Пуск» → 2. Выберите цвет и инструмент → 3. Установите украшения/стиль → 4. Нажмите «Рисовать» → 5. Нажмите, удерживая кнопку мыши → 6. Нажмите «Стоп».

Горячие клавиши: S = Старт · X = Стоп · D = Рисовать · Z = Отменить/Удалить · Y = Повторить · C = Очистить все

Входные параметры

Общий

  • Язык панели управления — язык интерфейса (11 вариантов).
  • Расположение на приборной панели — верхний левый/верхний правый/нижний левый/нижний правый.
  • Отступ по оси X (в пикселях) — горизонтальный отступ от угла.
  • Смещение по оси Y (в пикселях) — вертикальный отступ от угла.
  • Кнопка мыши для рисования — левая или правая.
  • Ширина линии (начало) — начальная плита, 1–10.

Функции переключателей (истина/ложь)

  • Фигуры — контур/эллипс/стрелка/линии H и V.
  • Инструмент Фибоначчи — включить Фибоначчи.
  • Инструмент «Текст» — размещение текстовых заметок.
  • Ластик — щелкните по рисунку, чтобы удалить его.
  • Отменить/Повторить — сделать шаг назад и вперед.
  • Стили линий — выбор сплошной/пунктирной/точечной линии.
  • Сохранить/Загрузить — сохранение и загрузка чертежей в файл.
  • Магнит к стержню OHLC — точка привязки указывает на открытую/высокую/низкую/закрытую точку.
  • Рэй — продолжение линии тренда вправо.
  • Строка «Недавние цвета» — отображает недавно использованные цвета.
  • Кнопка выбора цвета — быстрый выбор собственного цвета.
  • Кнопка «Скриншот» — сохранить изображение диаграммы.
  • Горячие клавиши клавиатуры — горячая клавиатура.
  • Кнопка «Свернуть» — панель свернуть/развернуть.
  • Автоматический выбор языка в терминале — выбор языка в терминале.
  • Водяной знак (бренд) — отобразите этикетку вашего бренда.

Дополнительные опции

  • Пользовательский цвет — цвет для кнопки «Пользовательский».
  • Содержимое инструмента «Текст» — текст по умолчанию для инструмента «Текст».
  • Размер шрифта инструмента «Текст» — размер шрифта для подписей.
  • Текст водяного знака — фирменный текст на диаграмме.
  • Имя файла для сохранения/загрузки — файл, сохраняющий/загрузки.
  • Файл скриншота — имя файла скриншота.

Палитра

  • Цвет 1… Цвет 16 — 16 цветов палитры (полностью настраиваемые).

Совет: точечные/штриховые стили лучше всего проводить по радиусу 1 (ограничение платформы).

Какой вариант логотипа вы хотите наконец увидеть? Я также могу подкорректировать цвет или создать еще один вариант.


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Michael Sipho Bhiya
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Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
Утилиты
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Утилиты
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
Footprint Secrets Orderflow Analyzer
Luca Sascha Schukalla
Утилиты
The real‑time view of what is happening inside the market. Footprint Secrets brings detailed analysis directly into MetaTrader 5. It shows where volume is trading, how buyers and sellers are interacting, and how liquidity shifts as the market evolves. Designed for traders who want a precise, real‑time understanding of market behavior. Check out the free preview version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/172398 Benefits for the Trader See the real activity behind price . Footprint ch
Global Investing FX Terminal
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Утилиты
Global Investing FX Terminal — это комплексный FX-дашборд для MetaTrader 5 — процентные ставки центральных банков, позиции COT CFTC, рэнкинг carry, индексы экономических сюрпризов, перекос опционов, настроения ритейла и корреляции, тринадцать панелей в общей сложности — отображается на едином канвасе без мерцания и обновляется каждые 10 секунд через один прикреплённый EA. Никаких внешних программ не требуется. Профессиональный анализ валютного рынка требует одновременного доступа к данным, котор
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Tick Chart Service
Semyon Isakov
Утилиты
TICK CHART SERVICE - Профессиональный сервис тиковых графиков для MT5 tg @eeevleee КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Tick Chart Service - это инновационный сервис для MetaTrader 5, который создает полноценные тиковые графики из любого инструмента в режиме реального времени. Система преобразует поток тиков в кастомный символ, позволяя торговать и ана
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Утилиты
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
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