Drawing Tool Rv
- Утилиты
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- Версия: 3.0
- Активации: 10
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ — Рисуйте свободно на графиках MT5
Превратите свой график в доску. Этот индикатор включает компактную, адаптированную панель на графике для рисования, аннотирования и разметки цен за считанные секунды — произвольные кривые, линии, фигуры, направления, уровни Фибоначчи, текст и многое другое. Идеально подходит для заключения сделок, обучения, обмена идеями и создания скриншотов.
Почему вам это понравится
- Универсальная панель для рисования прямо на карте — нет меню, в котором нужно искать нужную информацию.
- Адаптивная панель управления: переключайте функции на входах, и панель меняет размер, осуществляя управление только вашими кнопками.
- 10 инструментов: кривая, линия, контур, эллипс, стрелка, горизонтальная линия, вертикальная линия, числа Фибоначчи, текст, ластик.
- Палитра из 16 цветов + недавно использованные цвета + ваш садовый цвет.
- Толщина линий 1–10 и стили: сплошная, пунктирная, точечная.
- Магниты, соединяющиеся с направляющими (защелкивающиеся на OHLC), определяют четкие и тонкие линии.
- Опция Ray для продления линий тренда.
- Отменить/Повторить, удалить последнее действие, сохранить все.
- Сохранение/загрузка чертежей в файл, создание снимка схемы экрана, клавиш клавиатуры.
- Сворачивающаяся панель, дополнительный водяной знак, панель управления на 11 языков.
- Чертежи удалось между перезапусками терминала. Работает на MT5.
Как использовать
- 1. Нажмите «Пуск» → 2. Выберите цвет и инструмент → 3. Установите украшения/стиль → 4. Нажмите «Рисовать» → 5. Нажмите, удерживая кнопку мыши → 6. Нажмите «Стоп».
Горячие клавиши: S = Старт · X = Стоп · D = Рисовать · Z = Отменить/Удалить · Y = Повторить · C = Очистить все
Входные параметры
Общий
- Язык панели управления — язык интерфейса (11 вариантов).
- Расположение на приборной панели — верхний левый/верхний правый/нижний левый/нижний правый.
- Отступ по оси X (в пикселях) — горизонтальный отступ от угла.
- Смещение по оси Y (в пикселях) — вертикальный отступ от угла.
- Кнопка мыши для рисования — левая или правая.
- Ширина линии (начало) — начальная плита, 1–10.
Функции переключателей (истина/ложь)
- Фигуры — контур/эллипс/стрелка/линии H и V.
- Инструмент Фибоначчи — включить Фибоначчи.
- Инструмент «Текст» — размещение текстовых заметок.
- Ластик — щелкните по рисунку, чтобы удалить его.
- Отменить/Повторить — сделать шаг назад и вперед.
- Стили линий — выбор сплошной/пунктирной/точечной линии.
- Сохранить/Загрузить — сохранение и загрузка чертежей в файл.
- Магнит к стержню OHLC — точка привязки указывает на открытую/высокую/низкую/закрытую точку.
- Рэй — продолжение линии тренда вправо.
- Строка «Недавние цвета» — отображает недавно использованные цвета.
- Кнопка выбора цвета — быстрый выбор собственного цвета.
- Кнопка «Скриншот» — сохранить изображение диаграммы.
- Горячие клавиши клавиатуры — горячая клавиатура.
- Кнопка «Свернуть» — панель свернуть/развернуть.
- Автоматический выбор языка в терминале — выбор языка в терминале.
- Водяной знак (бренд) — отобразите этикетку вашего бренда.
Дополнительные опции
- Пользовательский цвет — цвет для кнопки «Пользовательский».
- Содержимое инструмента «Текст» — текст по умолчанию для инструмента «Текст».
- Размер шрифта инструмента «Текст» — размер шрифта для подписей.
- Текст водяного знака — фирменный текст на диаграмме.
- Имя файла для сохранения/загрузки — файл, сохраняющий/загрузки.
- Файл скриншота — имя файла скриншота.
Палитра
- Цвет 1… Цвет 16 — 16 цветов палитры (полностью настраиваемые).
Совет: точечные/штриховые стили лучше всего проводить по радиусу 1 (ограничение платформы).
Какой вариант логотипа вы хотите наконец увидеть? Я также могу подкорректировать цвет или создать еще один вариант.