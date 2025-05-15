Nice Gold Trading

****************该EA只针对【XAUUSD】设计，实际用于交易时，切勿用于【ERUUSD】货币对进行交易****************

**************因为涉及多时间维度取数，EA刚开始启动的时候可能没有数据和信号反馈，属于正常行为，无需过度担心**************







1、【简述】主要为趋势交易，严格筛选交易信号，一旦交易信号明确，快速交易。

2、【止损止盈】每月止盈15%，止损30%。

3、【特殊说明】严格的交易执行逻辑，一旦当月达到止盈止损后，坚决不再开仓，即便是后续出现了更好的交易机会。因为交易的最终目标是保持盈利，避免亏损。

4、【交易标的】主要的交易标的：XAUUSD，其他的不做交易。

5、【杠杆率】:1:500。

6、【资金使用控制】：单次交易资金使用率不超过2%，累计交易资金使用率 不超过25%。

7、【信号简述】主要分为趋势交易，重点以均线趋势为主，当然会考虑波动率等技术指标，寻找最佳的交易机会。其次是快速波动交易，主要是用来捕捉市场行情的快速变化，分得一杯羹。

8、【最低交易金额】：100usd，测试是以10000usd进行交易，这样盈利更可观。