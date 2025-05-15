Nice Gold Trading

****************该EA只针对【XAUUSD】设计，实际用于交易时，切勿用于【ERUUSD】货币对进行交易****************

**************因为涉及多时间维度取数，EA刚开始启动的时候可能没有数据和信号反馈，属于正常行为，无需过度担心**************



1、【简述】主要为趋势交易，严格筛选交易信号，一旦交易信号明确，快速交易。

2、【止损止盈】每月止盈15%，止损30%。

3、【特殊说明】严格的交易执行逻辑，一旦当月达到止盈止损后，坚决不再开仓，即便是后续出现了更好的交易机会。因为交易的最终目标是保持盈利，避免亏损。

4、【交易标的】主要的交易标的：XAUUSD，其他的不做交易。

5、【杠杆率】:1:500。

6、【资金使用控制】：单次交易资金使用率不超过2%，累计交易资金使用率 不超过25%。

7、【信号简述】主要分为趋势交易，重点以均线趋势为主，当然会考虑波动率等技术指标，寻找最佳的交易机会。其次是快速波动交易，主要是用来捕捉市场行情的快速变化，分得一杯羹。

8、【最低交易金额】：100usd，测试是以10000usd进行交易，这样盈利更可观。

Recommended products
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
McDuckEA MT5
Viktor Shpakovskiy
Experts
McDuckEA MT5 – works on the martingale strategy. It shows good results when trading on Gold, XAUUSD. Martingale orders are opened with a step from each other and only after the opening of a new bar of the set timeframe. During the release of important news, the adviser suspends the opening of new orders. The EA has an internal risk control system and, if the risk is exceeded, it starts to exit the market, closing extreme positions in pairs. The level of loading of the deposit determines the risk
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Experts
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Experts
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
Forex Mentor Ex
Andriy Sydoruk
Experts
Forex Mentor: Your Reliable Partner in Automated Trading Introduction Forex Mentor   is a revolutionary trading bot designed to automate strategies in the dynamic Forex market. With a focus on trend trading, this bot serves as a powerful tool for traders, enabling them to effectively capitalize on market opportunities while minimizing risks and simplifying decision-making processes. Its versatility and extensive customizable parameters make it the ideal choice for both novice traders and experie
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
3.5 (6)
Experts
New  Signal Account (  running 0.75% Balance Risk ) Old  Signal Account  (running 0.75% Balance Risk) If you need MT4 version or can't afford renting/purchasing contact me for alternative solution. Join  Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. The best NON martingale, grid or averaging EA in mql5 market. Most other EAs only sell backtest dream. This is the o
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
GainMachine
Nikolaos Theodoropoulos
Experts
GainMachine EA – Precision-Powered Profit Automation GainMachine is a smart, automated trading system designed to strategically detect market dips and exploit them through scaled-in buy orders and a dynamic profit target based on the duration positions are held. Key Features: Buy on Dip: Takes advantage of both pip-based and percentage-based price drops. Dynamic Profit Target: The required profit increases over time, preventing premature position closures. Automated Position Management: Ope
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Experts
The expert "QuantumPip" is a fully automated expert which can trade several symbols from one chart. The expert also uses prices of Gold, Oil, "Schmuksie" (my adaptation of the "Dixie" indicator), DAX or FTSE to calculate inputs for the symbols. The expert uses 2 types of recurrent neural model - 1 network (decisions "buy" or "sell") and 2 networks (decisions "buy" or "uncertainty" and "sell" or "uncertainty"). QuantumPip can, therefore, trade 16 strategies as one, because it is 2 models per each
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experts
Sydney is a complex and novel algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict future market movements of the GBPUSD and USDJPY symbol. This Expert Advisor makes use of Recurrent Neural Networks, specifically Long-Short-Term-Memory cells, that are trained using data from technical analysis indicators. Through this method, the EA is able to learn which indicators are most relevant for future price movements and act upon them. Furthermore, L
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
SmartBid
Gabriel Costin Floricel
3.82 (11)
Experts
SmartBid – Neural Network-Based Trading System for Gold (XAU/USD) on M10 Timeframe Price reduced for 24 hours An advanced trading system that leverages a neural network to optimize trade entries and exits based on market conditions. It is designed to provide intelligent trade management, risk-adjusted position sizing, and an integrated recovery strategy to manage overall drawdowns. With customizable risk levels, spread filters, stop loss settings, and trading hours, this EA is suitable for trad
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Scalper Master AI Precision Scalping Engine for USDJPY | H1 Scalper Master AI is a cutting-edge, AI-driven scalping system engineered for the USDJPY pair, leveraging the most advanced techniques in high-frequency trading / Scalping Based Server AI. this Expert Advisor (EA) combines state-of-the-art artificial intelligence with proprietary scalping methodologies to deliver unparalleled precision and performance in fast-moving markets. Built for traders seeking consistent, high-probability entries
AI Gold Master
Jian Jie
Experts
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
Nerotronik EurUsd Rus Brokers
Irina Kolosova
Experts
Торговый експерт предназначен для торговли в лицензированых российских брокерах . Советник ищет места перелома, смены настроения и изменения тенденции на рынке. В торговле не используется мартингейл, реверсы и иные рискованные стратегии. Торговля ведется по валютной паре EURUSD. Для получения более подробной информации , пишите в личные сообщения.  ВАЖНО - перед тем как проверить советник, укажите Risk от 10-20, и установите Maximum Lot -100
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (27)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Experts
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experts
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidit
RSI crossmarket
Yoan, Sylvain Biesuz
5 (1)
Experts
diversification to sleep well RSIcrossmarket is an EA that adapts to all markets . It manages to maintain a relatively low drawdown and realistic coherent gain with basic setting , good on 36 markets . Designed for the purpose of long-term portfolio management The strategy uses a martingale approach and hedging , which helps to avoid staying with low drawdown. As mentioned earlier, due to its relatively low average drawdown, it is designed to be used on allmost major and minor currency, ind
Gold Throne
DRT Circle
Experts
Gold Throne EA – Non-Martingale Grid Trading System for Gold (XAUUSD) The   Gold Throne EA   is a Expert Advisor designed exclusively for   Gold (XAUUSD)   trading. It operates on a structured   grid trading methodology   while avoiding the use of   martingale   money management. Instead of increasing lot sizes exponentially after losses, the EA uses a fixed or incrementally adjustable lot sizing approach, giving traders greater control over exposure and risk. By removing martingale logic, Gold
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experts
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
EA Studio XAU 3
Duc Cuong Nguyen
Experts
EA Studio XAU was created specifically for trading on gold (XAUUSD) time frame M5-H1. EA Studio XAU   uses signals from a unique Gold River indicator (you do not need to buy separately, the indicator is built into the Expert Advisor). I will not show beautiful drawn screenshots and super edited videos. If you are using my  EA , then you will like   EA Studio XAU The standard set is good for trading, but you can always come up with your own set for higher profits. EA Studio XAU   is a strat
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
Experts
Harmonizer EA  is a powerful grid trading tool that uses an  advanced algorithm to calculate entry positions for each individual trade. It is not overfitted to historical data, instead using market volatility to optimize itself. By using market volatility, the algorithm is able to adjust to changes in the market quickly and efficiently. This means that it is able to take advantage of opportunities in the market, while also being able to minimize risk by staying within pre-defined parameters. How
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (226)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen, the newest and a very powerful addition to the Quantum Family of Expert Advisors. My specialty? GOLD. Yes, I trade the XAUUSD pair with precision and confidence, bringing you unparalleled trading opportunities on the glittering gold market. I am here to prove that I am the most advanced Gold trading Expert Advisor ever created. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Myfx
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (15)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Myfxbook verified signal :   CHECK MY PROF
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (468)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details MyFxbook Verified signal : CHECK MY PROFIL
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (114)
Experts
Quantum Bitcoin EA : There is no such thing as impossible, it's only a matter of figuring out how to do it! Step into the future of Bitcoin trading with Quantum Bitcoin EA , the latest masterpiece from one of the top MQL5 sellers. Designed for traders who demand performance, precision, and stability, Quantum Bitcoin redefines what's possible in the volatile world of cryptocurrency. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup i
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.65 (23)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Post: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762740 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller Burning Grid needs a " HEDGING " Account. No
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
8 copies left at 699 USD Next price 799 USD I am pleased to introduce the Expert Advisor I developed following numerous requests from users of my proprietary trading strategy and indicator, Divergence Bomber . Detailed installation and setup instructions –  link How it performs: Live Signal: "Bomber M15 Channel" -   link Test results: "Bomber M15 Channel" portfolio -  link --- Live Signal: "Bomber H1 Channel" – link Test results "Bomber H1 Channel" portfolio - link So, I created the Expert Advi
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
4.67 (15)
Experts
AlphaCore X The AlphaCore X EA is a cutting-edge trading system that masters the complexity of financial markets with a unique combination of AI-driven analyses and data-based algorithms. By integrating ChatGPT-o1 , the latest GPT-4.5 , advanced machine learning models, and a robust big data approach, AlphaCore X achieves a new level of precision, adaptability, and efficiency. This Expert Advisor impresses with its innovative strategy, seamless AI interaction, and comprehensive additional featu
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (5)
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. - REAL SIGNAL  Low Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - High Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Full installation instructions for EA AI Gold Sniper to work properly are updated at   comment #3 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.37 (82)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile
Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
4.5 (4)
Experts
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe A few copies left at 469$ - Future price is 999$; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro is your dedicated, powerful Expert Advisor (EA) engineered exclusively for trading Gold (XAUUSD) on the H1 timeframe . Unlike EAs that rely on overhyped AI or neural network fads, Lux Oro is built on a foundation of pure, disciplined technical analysis , offering a transparent and reliable strategy for serious traders.
AI DeepLayer Dynamics MT5
Peter Robert Grange
5 (5)
Experts
DeepLayer Dynamics Multisymbol Neural Scalper with Quad-Strategy Adaptive Architecture DeepLayer Dynamics represents a next-generation evolution in the Dynamics series — a cutting-edge Expert Advisor built on advanced algorithmic logic and a multi-symbol operational framework. It is designed to run simultaneously across the following 10 instruments : XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF The system combines high-precision scalping with real-time responsiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.71 (109)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.76 (63)
Experts
Let me introduce you to an Expert Advisor, built on the foundation of my manual trading system — Algo Pumping . I seriously upgraded this strat, loaded it with key tweaks, filters, and tech hacks, and now I’m dropping a trading bot that: Crushes the markets with the advanced Algo Pumping Swing Trading algorithm, Slaps Stop Loss orders to protect your account, Perfectly fits both "Prop Firm Trading" and "Personal Trading", Trades clean without martingale or crazy grid systems, Runs on the M15 tim
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.4 (40)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (2)
Experts
AxonShift — Algorithmic System with Adaptive Execution Logic AxonShift is an autonomous trading algorithm specifically designed and optimized for trading XAUUSD under H1 conditions. Its architecture is based on structured logic modules that interpret market behavior through a combination of short-term dynamics and intermediate trend impulses. The system avoids reactive overfitting or high-frequency exposure, instead focusing on controlled trade cycles triggered by predefined structural condition
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
5 (30)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.58 (127)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
NeonScalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.64 (11)
Experts
NeonScalper EA - Safe & Reliable Gold Trading Robot Professional Automated Trading for XAUUSD (Gold) on M5 Timeframe NeonScalper EA is an expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the 5-minute timeframe (M5). It employs a breakout-based scalping strategy with strict risk management, delivering consistent performance without relying on high-risk methods such as Martingale or Grid trading. Important : Use a low  spread account  for optimal performance. After  purchasing, contact the sel
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.9 (10)
Experts
Aria Connector EA (7 AIs + Voting System + Audit and Auto-Optimize system with Aria API on Render! ) Public channel:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea Many EAs on the market claim to use artificial intelligence or "neural networks" when in reality they only run traditional logic or connect with unreliable sources. Aria Connector EA was created with a clear and transparent purpose: to directly connect your MT5 platform with OpenAI’s AI — no middlemen, no shady scripts. From its fir
AI ZeroPoint Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.69 (13)
Experts
AI ZeroPoint Dynamics EA Cognitive Signal Architecture | Multi-Asset Precision Engine “Not an EA. Not a strategy. A living system of inference, adaptation, and execution.” BORN FROM THE ZERO POINT AI ZeroPoint Dynamics EA is not built — it is calibrated. Not coded — but architected to function as a real-time cognitive organism , responding to markets with a depth of reasoning that mirrors human decision-making — yet surpasses it in scale, consistency, and velocity. At the heart of ZeroPoint lie
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (8)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
GbpUsd Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.71 (134)
Experts
The GBPUSD Robot MT5 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the   GBP/USD   currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to   identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD.  The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-E
Syna
William Brandon Autry
Experts
Introducing Syna-The Revolutionary Dual-Function AI Trading System I'm thrilled to unveil Syna, a groundbreaking leap forward in AI-powered trading technology. This release features unprecedented access to 392 AI models including 67 FREE integrated options, plus premium models like Grok 4, DeepSeek R1, OpenAI O3, Claude Opus 4, and Gemini 2.5 Pro-all combined with an intuitive interactive assistant interface featuring on-screen buttons for real-time market analysis and manual trading guidance .
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (101)
Experts
Hello everyone, let me introduce myself: I am Quantum StarMan, the electrifying, freshest member of the Quantum EAs family. I'm a fully automated, multicurrency EA with the power to handle up to 5 dynamic pairs: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, and USDCAD . With the utmost precision and unwavering responsibility, I'll take your trading game to the next level. Here's the kicker: I don't rely on Martingale strategies. Instead, I utilize a sophisticated grid system that's designed for peak performa
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
4 (30)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a very limited number of copies will be available at current price! Final Price: 999$ NEW (from 349$) --> GET 1 EA FOR FREE (for 2 trade account numbers). Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Welcome to the BITCOIN REAPER!   After the Tremendous success of the Gold Reaper, I decided it is time to apply the same winning principles to the Bitcoin Market, and boy, does it look promising!   I have been
AI Neuro Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.71 (14)
Experts
AI Neuro Dynamics EA Adaptive Signal Architecture for XAU/USD | H1 AI Neuro Dynamics is more than just an Expert Advisor — it is a modular cognitive trading system built for precision and adaptability on the XAU/USD (Gold) pair. Designed for high-volatility environments, it fully complies with the performance and risk requirements of prop firm standards. Powered by a proprietary neuro-quantum decision architecture , the EA evaluates market structure in real time, dynamically adjusting its inter
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.86 (14)
Experts
3 copies left at $599 Next price $699 Hey traders, If you're looking for an EA that doesn't just fire off trades for the sake of activity, but actually follows a smart, battle-tested strategy — meet Scalper Investor EA. This is a multi-currency expert advisor already armed with a solid reversal strategy, and soon to be upgraded with a trend-following module. Ready to trade: The Reversal Strategy At launch, Scalper Investor EA comes fully loaded with a reversal system designed to catch pullbacks
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (7)
Experts
Venom US30 Scalp — Pure Precision for US30 Trading Venom US30 Scalp is a fully automated Expert Advisor built for US30 (Dow Jones Index) on the M30 timeframe . It runs on a proprietary mathematical engine — no indicators, no martingale, no grid — just clean, logic-based trading. SIGNAL : Click Here Next price in 24h: $399 and rising. Future pricing will reflect its true market value. Next price 480$ Core Features Trend-following strategy with multi-layer confirmations Default risk: 0.01 lot per
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Experts
Launch Promo: Limited number of copies available at current price Final price: 990$ NEW: get 1 EA for free! (for 2 trade accounts) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP: Click here Set Files Welcome to DayTrade Pro Algo!  After years of studying the markets and programming different strategies, I have found an algorithm that has everything a good trading system needs: It is broker independent It is spread independent It
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.64 (22)
Experts
GBPUSD Commander – Structured Scalping on M30-(lowest risk in the world) GBPUSD Commander is an Expert Advisor designed specifically for GBP/USD on the 30-minute timeframe. It applies structured technical logic with fixed Stop Loss and Take Profit levels, adaptive lot sizing, and risk control built into each position. The EA avoids the use of martingale, grid, or hedge techniques and operates with clearly defined trade logic for consistent execution. Suitable for both newer traders and experienc
More from author
Nice Gold Trading NO1
Jie Tang
Libraries
*****The main trading is XAUUSD. If testing, it is recommended to adjust to XAUUSD. Other trading targets cannot guarantee profitability********* If you need to test, please leave a message (I will reply as soon as I see it). In order to protect the work results, specific parameters need to be entered. The default parameters of the system cannot achieve the effect shown in the screenshot pullback! If you need to test, please leave a message (I will reply as soon as I see it). In order to prot
Close All Orders No1
Jie Tang
Libraries
快速关仓，无需任何操作。 当前版本的一键关仓主要针对的是来不及手动关仓的情况，目前是不分交易标的类别，是对所有的持仓进行关仓。 未来可能升级的方向： 1、分类别、分标的关仓。 适用场景：开了多个标的的仓位，并且波动不一，快速频繁的波动影响了整体的判断。 2、增加只关闭盈利仓位、只关闭亏损仓位。 适用场景：持仓较多，趋势发生变化。 个人建议：一般建议选择一键全部关仓，因为如果行情与持仓方向一致，只关闭盈利仓位无形就是扩大了亏损。如果行情方向与持仓方向相反，只关闭亏损仓位，当前已盈利的后面又会变为亏损，盈利无法变现。 3、按照仓位顺序由大到小关仓、按照仓位顺序由小到大关仓。 适用 场景：行情发生波动，对于未来行情判断把握不确定的，可根据自己需求选择仓位关仓顺序，由大到小关仓的话，可以避免亏损的进一步扩大。 4、减小仓位量，保持绝对的安全距离。 适用 场景：对未来趋势相对确定，不想错过当前行情，但是认为当前持仓体量又有点大，想降低仓位。
Filter:
No reviews
Reply to review