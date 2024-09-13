ПРИНЦИПЫ DAYREST: советник основан на контр-трендовой стратегии

Мы используем две особенности:

1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат".

2. Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала.

Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эти 2 индикатора создают коридор. При пересечении ценой этого коридора наверх, открывается продажа, в обратном случае - покупка. Вход в рынок происходит в момент, когда вероятность разворота наиболее высока. Позиция открывается по рынку в момент формирования сигнала. Вместе со сделкой устанавливается Take Profit. т.к. всегда остается вероятность продолжения движения дальше за границы коридора, то помимо основной сделки устанавливаются доливные (лимитные) ордера с определенным шагом отступа (в пп). Объем дополнительных сделок выше базового, что позволяет зафиксировать большую прибыль в последующих коррекциях. Расстояния отступов для доливных сделок и коэффициенты умножения объема оптимизированы для 6-и валютных пар. Результаты оптимизаци приведены в графике ниже.

[!] Советник допускает ручной вход в рынок, т.е. трейдер может самостоятельно открыть первую сделку. После этого робот сам установит требуемый тейк -профит и отложенные ордера для долива. А также в дальнейшем полностью сопроводит все сделки и закроет их при достижении необходимой прибыли. В связи с этим, недопустимо запускать робот совместно с другими торговыми системами на одном счете/инструменте.

Главный принцип стратегии - закрытие прибыли в каждой сделке. Данный подход противоречит базовому принципу психологии трейдинга - «торговля со стоп лоссами». Фиксирование убытков может быть «опасно», так как череда сделок, закрытых по стоп лоссу с убытком может привести к глубокой просадке, а чем глубже просадка, тем сложнее выйти из нее. Чтобы выйти в ноль из 50% просадки, нужно увеличить оставшийся депозит в 2 раза.

Стратегия также включает в себя систему манименеджмента, которая позволяет реализовывать все основные принципы и проверена на исторических данных!





НАСТРОЙКИ DAYREST

1. Установка файла.

Запустите терминал MetaTrader 5.

Нажмите "Файл" - "Открыть каталог данных"

Откройте папку MQL5/Experts

Скопируйте в эту папку файл программы

Перезагрузите терминал

Теперь советник доступен для добавления на график!

2. Настройки параметров.

Основные настройки уже заложены в код. Но некоторые параметры могут корректироваться при установке. В частности, опыт работы с 2009 г. показал, что для инструментов наиболее предпочтительны следующие установки (1-3 параметра):





AUDNZD AUDCAD EURGBP NZDUSD CADCHF EURCAD Grid correction (point) 25 0 10 30 0 0 Price open correction (point) 0 0 300 0 300 300 Multiplication 10 5 5 7 10,5 4,5

При необходимости вы можете самостоятельно оптимизировать и скорректировать параметры советника под ваши предпочтения. Также дополнительная настройка может потребоваться в зависимости от условий брокера. Если ваш брокер принудительно закрывает позиции при просадке в моменте меньшей, чем 75-80%, тогда нужно скорректировать настройки робота в сторону уменьшения параметра Multiplication.

Прибыльной вам торговли!



