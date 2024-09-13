DayRest

ПРИНЦИПЫ DAYREST: советник основан на контр-трендовой стратегии

Мы используем две особенности:

1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат".

2.  Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала.

Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эти 2 индикатора создают коридор. При пересечении ценой этого коридора наверх, открывается продажа, в обратном случае - покупка. Вход в рынок происходит в момент, когда вероятность разворота наиболее высока. Позиция открывается по рынку в момент формирования сигнала. Вместе со сделкой устанавливается Take Profit. т.к. всегда остается вероятность продолжения движения дальше за границы коридора, то помимо основной сделки устанавливаются доливные (лимитные) ордера с определенным шагом отступа (в пп). Объем дополнительных сделок выше базового, что позволяет зафиксировать большую прибыль в последующих коррекциях. Расстояния отступов для доливных сделок и коэффициенты умножения объема оптимизированы для 6-и валютных пар. Результаты оптимизаци приведены в графике ниже.

[!] Советник допускает ручной вход в рынок, т.е. трейдер может самостоятельно открыть первую сделку. После этого робот сам установит требуемый тейк -профит и отложенные ордера для долива. А также в дальнейшем полностью сопроводит все сделки и закроет их при достижении необходимой прибыли. В связи с этим, недопустимо запускать робот совместно с другими торговыми системами на одном счете/инструменте.

Главный принцип стратегии - закрытие прибыли в каждой сделке. Данный подход противоречит базовому принципу психологии трейдинга - «торговля со стоп лоссами». Фиксирование убытков может быть «опасно», так как череда сделок, закрытых по стоп лоссу с убытком может привести к глубокой просадке, а чем глубже просадка, тем сложнее выйти из нее. Чтобы выйти в ноль из 50% просадки, нужно увеличить оставшийся депозит в 2 раза.

Стратегия также включает в себя систему манименеджмента, которая позволяет реализовывать все основные принципы и проверена на исторических данных!


НАСТРОЙКИ DAYREST

1. Установка файла.

  • Запустите терминал MetaTrader 5.
  • Нажмите "Файл" - "Открыть каталог данных"
  • Откройте папку MQL5/Experts
  • Скопируйте в эту папку файл программы
  • Перезагрузите терминал

Теперь советник доступен для добавления на график!

2. Настройки параметров.

Основные настройки уже заложены в код. Но некоторые параметры могут корректироваться при установке. В частности, опыт работы с 2009 г. показал, что для инструментов наиболее предпочтительны следующие установки (1-3 параметра):

 

AUDNZD

AUDCAD

EURGBP

NZDUSD

CADCHF

EURCAD

Grid correction (point)

25

0

10

30

0

0

Price open correction (point)

0

0

300

0

300

300

Multiplication

10

5

5

7

10,5

4,5

 

При необходимости вы можете самостоятельно оптимизировать и скорректировать параметры советника под ваши предпочтения. Также дополнительная настройка может потребоваться в зависимости от условий брокера. Если ваш брокер принудительно закрывает позиции при просадке в моменте меньшей, чем 75-80%, тогда нужно скорректировать настройки робота в сторону уменьшения параметра Multiplication.

 

Прибыльной вам торговли!

 


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PIPS IN DREAM by SSC Professional Market Structure and OTE Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 PIPS IN DREAM by SSC is an advanced MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who use market structure, BOS, CHOCH and Optimal Trade Entry concepts. The Expert Advisor combines two independent entry modules: BOS/CHOCH Market Structure Module SMC Optimal Trade Entry Module Each module can analyze the market independently and execute trades when its selected conditions are satisfied. The EA i
Institutional Advanced Bot
Sumit Koul
Experts
Institutional Advanced Bot is a MetaTrader 5 Expert Advisor built for structured trend and breakout trading with practical risk controls. The strategy combines EMA trend direction with recent range breakout confirmation . New entries are evaluated on the selected signal timeframe, and the EA can be configured to trade only once per new bar. Stop loss and take profit levels are based on ATR volatility, while position size is calculated from account equity and the configured risk percentage. Th
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Dmitrii Mironov
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Dmitrii Mironov 2024.11.26 12:58 
 

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