MQL5 ReferenceTrade SignalsSignalSubscribe
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnSubscribe
SignalSubscribe
Subscribes to the trading signal.
|
bool SignalSubscribe(
Parameters
signal_id
[in] Signal identifier.
Return Value
Returns true if subscription was successful, otherwise returns false. To read more about the error call GetLastError().