void OnStart()

{

//--- get total amount of signals in the terminal

int total=SignalBaseTotal();

//--- process all signals

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- select the signal by index

if(SignalBaseSelect(i))

{

//--- get signal properties

long id =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID); // signal id

long pips =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_PIPS); // profit in pips

long subscr=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS); // number of subscribers

string name =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_NAME); // signal name

double price =SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_PRICE); // signal price

string curr =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_CURRENCY); // signal currency

//--- print all profitable free signals with subscribers

if(price==0.0 && pips>0 && subscr>0)

PrintFormat("id=%d, name=\"%s\", currency=%s, pips=%d, subscribers=%d",id,name,curr,pips,subscr);

}

else PrintFormat("Error in call of SignalBaseSelect. Error code=%d",GetLastError());

}

}