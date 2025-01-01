- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnSubscribe
SignalBaseSelect
Selects a signal from signals, available in terminal for further working with it.
|
bool SignalBaseSelect(
Parameters
index
[in] Signal index in base of trading signals.
Return Value
Returns true if successful, otherwise returns false. To read more about the error call GetLastError().
Example:
|
void OnStart()