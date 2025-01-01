DocumentationSections
SignalInfoGetDouble 

SignalInfoGetDouble

Returns the value of double type property of signal copy settings.

double  SignalInfoGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE     property_id,     // property identifier
   );

Parameters

property_id

[in]  Signal copy settings property identifier. The value can be one of the values of the ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE enumeration.

Return Value

The value of double type property of signal copy settings.