MQL5 ReferenceTrade SignalsSignalInfoGetDouble
SignalInfoGetDouble
Returns the value of double type property of signal copy settings.
double SignalInfoGetDouble(
Parameters
property_id
[in] Signal copy settings property identifier. The value can be one of the values of the ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE enumeration.
Return Value
The value of double type property of signal copy settings.