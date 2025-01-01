DocumentationSections
MQL5 ReferenceTrade SignalsSignalBaseGetString 

SignalBaseGetString

Returns the value of string type property for selected signal.

string  SignalBaseGetString(
   ENUM_SIGNAL_BASE_STRING     property_id,     // property identifier
   );

Parameters

property_id

[in]  Signal property identifier. The value can be one of the values of the ENUM_SIGNAL_BASE_STRING enumeration.

Return Value

The value of string type property of the selected signal.