SignalBaseGetDouble
SignalBaseGetDouble
Returns the value of double type property for selected signal.
double SignalBaseGetDouble(
Parameters
property_id
[in] Signal property identifier. The value can be one of the values of the ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE enumeration.
Return Value
The value of double type property of the selected signal.