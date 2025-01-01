DocumentationSections
MQL5 Reference › Trade Signals › SignalBase › GetDouble 

SignalBaseGetDouble

Returns the value of double type property for selected signal.

double  SignalBaseGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE     property_id,     // property identifier
   );

Parameters

property_id

[in]  Signal property identifier. The value can be one of the values of the ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE enumeration.

Return Value

The value of double type property of the selected signal.