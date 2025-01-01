DocumentationSections
Returns the value of string type property of signal copy settings.

string  SignalInfoGetString(
   ENUM_SIGNAL_INFO_STRING     property_id,     // property identifier
   );

Parameters

property_id

[in]  Signal copy settings property identifier. The value can be one of the values of the ENUM_SIGNAL_INFO_STRING enumeration.

Return Value

The value of string type property of signal copy settings.