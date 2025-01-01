MQL5 ReferenceTrade SignalsSignalBaseGetInteger
SignalBaseGetInteger
Returns the value of integer type property for selected signal.
long SignalBaseGetInteger(
Parameters
property_id
[in] Signal property identifier. The value can be one of the values of the ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER enumeration.
Return Value
The value of integer type property of the selected signal.