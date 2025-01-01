DocumentationSections
Returns the value of integer type property for selected signal.

long  SignalBaseGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER     property_id,     // property identifier
   );

Parameters

property_id

[in]  Signal property identifier. The value can be one of the values of the ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER enumeration.

Return Value

The value of integer type property of the selected signal.