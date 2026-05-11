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#GOLD (#XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis 🥇

11 May 2026, 08:10
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis 🥇

Here is my recent structure analysis for ⚠️Gold for this week.

Resistance 1: 4744 - 4788 area
Resistance 2: 4826 - 4888 area
Resistance 3: 4994 - 5053 area
Resistance 4: 5192 - 5238 area

Support 1: 4628 - 4679 area
Support 2: 4501 - 4522 area
Support 3: 4307 - 4380 area

Consider these structures for pullback/breakout trading.
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Daily time frame

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My Experts:

✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553
✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460

✔️ FX Avalanche MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173073
✔️ FX Avalanche MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173068

✔️ Bullion Horizon MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173050
✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048

✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200
✔️ Aquila Gold MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173186


My Professional MT4/MT5 Indicators:

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678

✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588

✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581


#gold, xauusd