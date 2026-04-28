Analytics & Forecasts

#AUDJPY: More Growth Ahead

28 April 2026, 11:30
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#AUDJPY: More Growth Ahead 🇦🇺🇯🇵


📈AUDJPY also looks bullish from a daily time frame perspective.


We see a valid bullish break of structure and a confirmed violation

of a key horizontal resistance.


It indicates a highly probable trend continuation.


Next goal will be 115.0

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Daily time frame

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✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678

✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588

✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179


#audjpy