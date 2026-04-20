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#GOLD (#XAUUSD): Another Gap

20 April 2026, 13:00
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Another Gap 🥇


I think that a gap down opening is going to get filled on 📈Gold.


I see a confirmed bearish trap after a test of a key support.

A consequent occurrence of a bullish imbalance, suggests a strong

buying pressure.


The price will most likely rise to 4830.

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1H time frame


My Experts:

✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553
✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460

✔️ FX Avalanche MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173073
✔️ FX Avalanche MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173068

✔️ Bullion Horizon MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173050
✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048

✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200
✔️ Aquila Gold MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173186


My Professional MT4/MT5 Indicators:

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678

✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588

✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581


#gold, xauusd