#GOLD (#XAUUSD): Another Gap 🥇





I think that a gap down opening is going to get filled on 📈Gold.





I see a confirmed bearish trap after a test of a key support.

A consequent occurrence of a bullish imbalance, suggests a strong

buying pressure.





The price will most likely rise to 4830.

—————————

1H time frame





My Experts:

✔️ Blaze Synchro MT5©:

✔️ Blaze Synchro MT4©:

✔️ FX Avalanche MT5©:

✔️ FX Avalanche MT4©:

✔️ Bullion Horizon MT5©:

✔️ Bullion Horizon MT4©:

✔️ Aquila Gold MT5©:

✔️ Aquila Gold MT4©:

My Professional MT4/MT5 Indicators:

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©:

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©:

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©:

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©:

✔️ Quadra Zone Entries MT5©:

✔️ Quadra Zone Entries MT4©:



