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Пожалуйста, прочтите это руководство по установке и эксплуатации, прежде чем использовать свой матричный стрелочный индикатор MT4 / 5. В этом руководстве будут даны ответы на большинство ваших вопросов и проблем, но если вам все еще нужна поддержка, я всегда рад вам помочь.

Страница профиля: https://www.mql5.com/ru/users/eleanna74

Электронная почта: info@juvenille-emperor.com



























Прежде чем установить матричный стрелочный индикатор MT4/5 !!!





Важно: настоятельно рекомендуется указать MT4/5 >> Инструменты >> Параметры >> Диаграмма >> Максимальное количество баров в диаграмме >> 1000 или аналогичное меньшее число, потому что, когда индикатор Matrix Arrow MT4/5 прикреплен к графику, вычисляет все 10 атрибутов индикатора по этому количеству баров/свечей, и если у вас их большое количество, например, многие тысячи или миллионы, обновление каждый раз будет занимать больше времени, и ваш терминал MT4/5 может зависнуть на медленном компьютере.

















Матричный стрелочный индикатор MT4/5 Руководство по установке





Чтобы купить Matrix Arrow Indicator MT4/5 на MQL5.com Market, вам необходимо иметь учетную запись сообщества MQL5. Если у вас его нет, вы можете зарегистрироваться здесь: https://www.mql5.com/en/auth_register





1. Сначала убедитесь, что у вас есть необходимые для покупки средства на вашем MQL5-аккаунте, всегда проще платить с баланса MQL5, чем с помощью кредитной карты во время процедуры покупки.





2. Найдите на сайте MQL5.com Matrix Arrow Indicator MT4/5 и откройте страницу продукта.





3. Нажмите кнопку «Купить» или «Арендовать», чтобы продолжить покупку.





4. Выберите способ оплаты и нажмите зеленую кнопку «Далее», чтобы продолжить платеж.





5. После завершения платежа вам нужно будет открыть свой терминал MT4/5, чтобы загрузить и установить индикатор Matrix Arrow Indicator MT4/5.





6. Когда вы открываете свой терминал MT4/5, вы должны убедиться, что вы вошли в свою учетную запись MQL5, используя логин для своей учетной записи MQL5, а НЕ с помощью своей электронной почты, Facebook или любого другого. Например, мой логин - это последняя часть URL-адреса моего профиля, в моем случае: eleanna74, последняя часть: https://www.mql5.com/en/users/eleanna74





7. Итак, откройте вкладку MT4/5 >> Инструменты >> Параметры >> Сообщество и убедитесь, что вы вошли в систему, используя логин своей учетной записи MQL5.





8. Затем спуститесь в окно Терминала и щелкните вкладку Market (в нижней правой части окна Toolbox в MT5). В левой части вкладки «Рынок» (верхняя часть окна «Рынок» в MT5) нажмите «Приобретено», а затем нажмите синюю кнопку «Установить» справа от продукта, который вы только что приобрели.





9. После установки матричного индикатора стрелки MT4/5 вы можете настроить электронную почту и push-уведомления вашего терминала MT4/5, чтобы получать электронную почту и / или push-уведомления о ваших сигналах стрелок.





10. Итак, вы открываете MT4/5 >> Инструменты >> Параметры >> вкладку Электронная почта и вводите необходимые данные для своей электронной почты и сервера, чтобы получать уведомления по электронной почте. Ниже приведен пример необходимых сведений, а также список наиболее популярных провайдеров электронной почты и их настройки SMTP.

В поле SMTP-сервер вам нужно ввести SMTP-адрес вашего почтового провайдера, вы можете увидеть большинство популярных провайдеров ниже.

В поле для входа в SMTP необходимо указать адрес электронной почты полностью, например: johnsmith@gmail.com.

В поле пароля SMTP вам нужно ввести пароль своей электронной почты.

В полях От и Куда вам нужно поставить свое полное имя через запятую, а затем еще раз свой адрес электронной почты, например: John Smith, johnsmith@gmail.com.





Список почтовых серверов SMTP: https://domar.com/pages/smtp_pop3_server

Gmail: smtp.gmail.com:465

Outlook-Hotmail: smtp-mail.outlook.com:587

Yahoo: smtp.mail.yahoo.com:465

iCloud: smtp.mail.me.com:587

Mail.com: smtp.mail.com:465

Mail.ru: smtp.mail.ru:25

Zoho: smtp.zoho.com:465

Gmx.com: smtp.gmx.com:465













11. Чтобы настроить push-уведомления, откройте вкладку MT4/5 >> Инструменты >> Параметры >> Уведомления и введите номер MQL5 ID вашего мобильного устройства или планшета, чтобы получать push-уведомления на эти устройства. Вы можете найти эти коды MQL5 ID в своем мобильном приложении MT4/5, нажав Настройки >> Сообщения.

Вы также можете найти свои идентификаторы MQL5 в профиле своего MQL5-аккаунта >> настройки >> безопасность.









12. Чтобы получать оповещения от терминала, вам необходимо отметить соответствующую опцию в MT4/5 >> Инструменты >> Параметры >> вкладка События.





13. После того, как вы закончите настройку ваших уведомлений, вы можете включить свой матричный стрелочный индикатор MT4/5. Итак, откройте диаграмму нужного символа, а затем с левой стороны вашего терминала MT4/5 в окне навигатора найдите приобретенный вами матричный стрелочный индикатор MT4 / 5 в папке «Индикаторы >> Рынок» и перетащите его на диаграмму (или дважды щелкните по ней).





14. Откроется окно настроек индикатора. Вы настраиваете все необходимые параметры, а также проверяете настройки уведомлений в нижней части вкладки «Входы». Параметры по умолчанию всех индикаторов специально оптимизированы и готовы к использованию во всех видах рыночного поведения.





Подробное описание всех настроек Matrix Arrow Indicator MT4/5 вы можете найти здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746180





15. После того, как вы завершили настройку матричного стрелочного индикатора MT4/5, нажмите OK. Не забывайте, что настройки по умолчанию для всех 10 индикаторов специально оптимизированы и готовы к использованию на любом инструменте и таймфрейме. Индикатор стрелки матрицы теперь будет виден на вашем терминале MT4/5, используйте мышь, чтобы отрегулировать высоту матрицы, и вы готовы использовать ее и торговать с ней!















16. Matrix Arrow Indicator MT4/5 поставляется с бесплатным дополнением, Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4/5, которое предлагает возможность отображать сигналы индикатора Matrix Arrow для 5 настраиваемых таймфреймов из 16 изменяемых символов / инструментов. Он также дает возможность изменить текущий график, к которому он прикреплен, щелкнув любую из 16 кнопок с изменяемыми символами. Это позволит вам работать намного быстрее между разными символами и больше никогда не упускать возможность для торговли. Вы можете скачать / установить матричный индикатор со стрелками для мультитаймфреймовой панели MT4/5 здесь:

✔️ Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/75010



✔️ Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/75011





















17. Индикатор Matrix Arrow MT4/5 — это не чудо-индикатор, который предсказывает рынок, а НАСТОЯЩИЙ индикатор, который считывает текущие рыночные условия и дает 100% не перекрашивающие сигналы входа и выхода, которые очень полезны в вашей ручной или алгоритмической торговле. Индикатор Matrix Arrow MT4/5 никогда не меняет/не перерисовывает свои сигналы и не удаляет старые ложные сигналы, как это делают другие популярные индикаторы, чтобы впоследствии показать идеальный график.

Мой общий совет заключается в том, что когда вы видите какие-то запутанные или неясные сигналы на одном таймфрейме, переключитесь на другой, чтобы найти тот, который дает наилучшие сигналы в текущих рыночных условиях. Например, на этом графике EURUSD H1 рынок крайне нерешителен и дает противоположные сигналы, которые не очень полезны:





















Но если вы перейдете, например, на M5, движение рынка будет более спокойным, а сигналы стрелок входа/выхода Matrix Arrow Indicator MT4/5 намного более прибыльны и имеют больше смысла. Таким образом, лучше всего использовать индикатор Matrix Arrow MT4/5 для сканирования всех символов и таймфреймов, чтобы найти те, которые работают лучше в текущих рыночных условиях, и использовать их. Не принуждайте себя к установкам, которые не кажутся прибыльными и не имеют смысла...

















18. Важно: настоятельно рекомендуется указать MT4/5 >> Инструменты >> Параметры >> Диаграмма >> Максимальное количество баров в диаграмме >> 1000 или аналогичное меньшее число, потому что, когда индикатор Matrix Arrow MT4/5 прикреплен к графику, вычисляет все 10 атрибутов индикатора по этому количеству баров/свечей, и если у вас их большое количество, например, многие тысячи или миллионы, обновление каждый раз будет занимать больше времени, и ваш терминал MT4/5 может зависнуть на медленном компьютере.

















✔️ Matrix Arrow Indicator MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/69726



✔️ Matrix Arrow Indicator MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/69725





✔️ Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/75010



✔️ Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/75011





✔️ Matrix Arrow EA MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/70812



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