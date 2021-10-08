Матричный стрелочный индикатор MT4/5 Руководство по настройке/входам

✔️ Matrix Arrow Indicator MT4©: https://www.mql5.com/ru/market/product/69726
✔️ Matrix Arrow Indicator MT5©: https://www.mql5.com/ru/market/product/69725
✔️ Matrix Arrow EA MT4©: https://www.mql5.com/ru/market/product/70812
✔️ Matrix Arrow EA MT5©: https://www.mql5.com/ru/market/product/70813
Пожалуйста, прочтите это руководство по установке и эксплуатации, прежде чем использовать свой матричный стрелочный индикатор MT4 / 5. В этом руководстве будут даны ответы на большинство ваших вопросов и проблем, но если вам все еще нужна поддержка, я всегда рад вам помочь.
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Matrix Arrow Indicator MT4/5 Руководство по настройкам/вводам
Average Directional Movement Index Settings
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Use ADX for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов.
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ADX Period: Период индикатора.
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ADX Applied Price: Применяемая цена индикатора.
Commodity Channel Index Settings
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Use CCI for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов.
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CCI Period: Период индикатора.
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CCI Applied Price: Применяемая цена индикатора.
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CCI Threshold: The level of the indicator that will determine the uptrend or downtrend signal. Above the threshold level, the indicator will give a buy signal and below the threshold level will give a sell signal (blue or red square in the Matrix).
Heiken Ashi Settings
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Use Heiken Ashi for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов. Классические свечи Heiken Ashi используются в индикаторе Matrix Arrow Indicator MT4/5.
Moving Average Settings
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Use MA for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов.
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MA Period: Период индикатора.
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MA Shift: Сдвиг индикатора.
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MA Method: Метод индикатора.
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MA Applied Price: Применяемая цена индикатора.
MACD Settings
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Use MACD for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов.
-
MACD Fast EMA: Быстрая экспоненциальная скользящая средняя индикатора MACD.
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MACD Slow EMA: Медленная экспоненциальная скользящая средняя индикатора MACD.
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MACD SMA: Сглаженная скользящая средняя индикатора MACD.
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MACD Applied Price: Применяемая цена индикатора.
Relative Vigor Index Settings
-
Use RVI for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов.
-
RVI Period: Период индикатора.
Relative Strength Index Settings
-
Use RSI for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов.
-
RSI Strategy: RSI Crossing/RSI Smooth. С помощью этой настройки пользователь выбирает, какая стратегия индикатора RSI будет использоваться для расчета сигналов Matrix Arrow.
-
RSI Period: Период индикатора.
-
RSI Applied Price: Применяемая цена индикатора.
-
RSI Crossing Threshold: Уровень индикатора, который будет определять восходящий или нисходящий сигнал для стратегии RSI Crossing. Выше порогового уровня индикатор подаст сигнал на покупку, а ниже порогового уровня подаст сигнал на продажу (синий или красный квадрат в матрице).
-
RSI Smooth Period: Период индикатора RSI Smooth.
-
RSI Smooth Fast Period: Быстрый период индикатора RSI Smooth.
-
RSI Smooth Slow Period: Медленный период индикатора RSI Smooth.
-
RSI Smooth Oversold Level: Уровень перепроданности индикатора RSI Smooth, ниже которого стратегия RSI Smooth будет давать сигнал на продажу.
-
RSI Smooth Overbought Level: Уровень перекупленности индикатора RSI Smooth, выше которого стратегия RSI Smooth будет давать сигнал на покупку.
Parabolic SAR Settings
-
Use PSAR for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов.
-
PSAR Step: Шаг индикатора.
-
PSAR Maximum: Максимум показателя.
Stochastic Oscillator Settings
-
Use Stochastic for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов.
-
Stochastic %K Period: Период %K индикатора.
-
Stochastic %D Period: Период %D индикатора.
-
Stochastic Slowing: Замедляющее значение индикатора.
-
Stochastic Price Field: Уровни ценового поля индикатора.
-
Stochastic Method: Метод индикатора.
Williams’ Percent Range Settings
-
Use W%R for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов.
-
W%R Period: Период индикатора.
-
W%R Threshold: Уровень индикатора, который будет определять сигнал восходящего или нисходящего тренда. Выше порогового уровня индикатор подаст сигнал на покупку, а ниже порогового уровня подаст сигнал на продажу (синий или красный квадрат в матрице).
EMA Crossing(s) Settings
-
Use EMA Crossing for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов.
-
Use EMA 1: Верно/неверно для опции использовать или нет пересечения этой экспоненциальной скользящей средней с другими 3 EMA в расчете сигналов Matrix Arrow.
-
EMA 1 Period: Период первой EMA. По умолчанию это 5.
-
Use EMA 2: Верно/неверно для опции использовать или нет пересечения этой экспоненциальной скользящей средней с другими 3 EMA в расчете сигналов Matrix Arrow.
-
EMA 2 Period: Период первой EMA. По умолчанию это 10.
-
Use EMA 3: Верно/неверно для опции использовать или нет пересечения этой экспоненциальной скользящей средней с другими 3 EMA в расчете сигналов Matrix Arrow.
-
EMA 3 Period: Период первой EMA. По умолчанию это 20.
-
Use EMA 4: Верно/неверно для опции использовать или нет пересечение(я) этой экспоненциальной скользящей средней с другими 3 EMA в расчете сигналов Matrix Arrow
-
EMA 4 Period: Период первой EMA. По умолчанию это 50.
- Indicators Labels: True/false of the option to show or not the names/labels of the indicators that the matrix consists of, on its left side.
- Enable Arrow: True/false для опции показывать или не показывать сигналы входа в виде стрелок и сигналы выхода в виде точек на графике.
Alert Settings
-
Terminal Alerts: True/false для опции получать оповещения в вашем терминале MT4/5 о каждом новом сигнале Matrix/Arrow.
-
Push Notification Alerts: True/false для опции получать push-уведомления на ваше мобильное устройство для каждого нового сигнала Matrix/Arrow.
-
Email Alerts: True/false для опции получать оповещения по электронной почте для каждого нового сигнала Matrix/Arrow.
Indicators Matrix Labels Settings
-
ADX Label: Метка, которая будет напечатана в левой части матрицы для этого индикатора.
-
CCI Label: Метка, которая будет напечатана в левой части матрицы для этого индикатора.
-
Heiken Ashi Label: Метка, которая будет напечатана в левой части матрицы для этого индикатора.
-
MA Label: Метка, которая будет напечатана в левой части матрицы для этого индикатора.
-
MACD Label: Метка, которая будет напечатана в левой части матрицы для этого индикатора.
-
RVI Label: Метка, которая будет напечатана в левой части матрицы для этого индикатора.
-
RSI Label: Метка, которая будет напечатана в левой части матрицы для этого индикатора.
-
PSAR Label: Метка, которая будет напечатана в левой части матрицы для этого индикатора.
-
Stochastic Label: Метка, которая будет напечатана в левой части матрицы для этого индикатора.
-
W%R Label: Метка, которая будет напечатана в левой части матрицы для этого индикатора.
-
EMA Crossing Label: Метка, которая будет напечатана в левой части матрицы для этого индикатора.
Display Settings
-
Buy Color: Выбранный цвет для квадратов индикатора Matrix восходящего тренда/покупки и сигналов Arrow.
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Sell Color: Выбранный цвет для нисходящего тренда/продажи квадратов индикатора Matrix и сигналов Arrow.
-
Neutral Color: Выбранный цвет для нейтральных периодов в квадратах индикатора Matrix.
-
Text Color: Выбранный цвет для меток индикаторов слева от Матрицы.
Устранение неполадок: Настоятельно рекомендуется указать MT4/5 >> Инструменты >> Параметры >> Диаграмма >> Максимальное количество баров в диаграмме >> 1000 или аналогичное меньшее число, потому что, когда индикатор Matrix Arrow MT4/5 прикреплен к графику, вычисляет все 10 атрибутов индикатора по этому количеству баров/свечей, и если у вас их большое число, например, много тысяч или миллионов, каждый раз обновление будет занимать больше времени.
✔️ Matrix Arrow Indicator MT4©: https://www.mql5.com/ru/market/product/69726
✔️ Matrix Arrow Indicator MT5©: https://www.mql5.com/ru/market/product/69725
✔️ Matrix Arrow EA MT4©: https://www.mql5.com/ru/market/product/70812
✔️ Matrix Arrow EA MT5©: https://www.mql5.com/ru/market/product/70813
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