Матричный стрелочный индикатор MT4/5 Руководство по настройке/входам

Use Heiken Ashi for: Nothing/Entry Only/Exit Only/Entry & Exit. Этот параметр указывает Matrix Arrow Indicator MT4/5, как использовать этот конкретный индикатор. Если выбрано «Только вход», то оно будет учитываться только для расчета сигналов на вход, если выбрано «Только выход», оно будет учитываться только для расчета сигналов на выход, а если выбрано «Только вход и выход», оно будет учитываться для расчет входных и выходных сигналов. Если ничего не выбрано, этот индикатор не будет использоваться для расчета входных и выходных сигналов. Классические свечи Heiken Ashi используются в индикаторе Matrix Arrow Indicator MT4/5.