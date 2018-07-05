EUR/USD
Analytics & Forecasts

EUR/USD

5 July 2018, 20:39
Realtrade Analytics
Realtrade Analytics
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05.07.2018

Euro managed this time to break above 1.1690 while Intraday Levels still showing risk at 1.1725 one.

Any sustain daily close above 1.1660 will keep Euro signals strong to continue targets 1.1860-90.

Any daily close below 1.1650 will restore targets 1.1550-60 zone.

 Support    Resistance
Level 1     1.1680    1.1725
Level 21.1650-60    1.1760
Level 31.1560    1.1860-90


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#eurusd