0
300
05.07.2018
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Euro managed this time to break above 1.1690 while Intraday Levels still showing risk at 1.1725 one.
Any sustain daily close above 1.1660 will keep Euro signals strong to continue targets 1.1860-90.
Any daily close below 1.1650 will restore targets 1.1550-60 zone.
|Support
|Resistance
|Level 1
|1.1680
|1.1725
|Level 2
|1.1650-60
|1.1760
|Level 3
|1.1560
|1.1860-90
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