CMM EA christmas gift + trading results compare

0
145
***CHRISTMAS GIFT***
***RENT OPTIONS DISCOUNT***
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1 MONTH $150 ----> $67
3 MONTHS $300 ----> $135
https://www.mql5.com/en/market/product/3785
Start date 12/25/2016
Finish Date 1/5/2017
STARTING CONDITIONS CHRISTMAS DISCOUNT
MINIMUM (+) COMMENTS FOR START : 10 COMMENTS
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