CMM EA christmas gift + trading results compare
Analytics & Forecasts

CMM EA christmas gift + trading results compare

22 December 2016, 08:02
Amin Asgari Hezaveh
Amin Asgari Hezaveh
0
145

***CHRISTMAS GIFT***
***RENT OPTIONS DISCOUNT***

If SOMEONE WANTS TO GET DISCOUNT(55% OFF) FOR RENT OPTIONS , WRITE ( + ) ON PRODUCT COMMENTS TAB

1 MONTH $150 ----> $67

3 MONTHS $300 ----> $135
https://www.mql5.com/en/market/product/3785

Start date  12/25/2016
Finish Date  1/5/2017


STARTING CONDITIONS CHRISTMAS DISCOUNT

MINIMUM (+) COMMENTS FOR START : 10 COMMENTS

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CMM EA Real trading compare with backtests

(example usdjpy and gbpjpy)

Real history


Backtests

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