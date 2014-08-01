Traa-der´s deutscher Börsentisch
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Traa-der´s deutscher Börsentisch

1 August 2014, 04:00
Traa-der
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Möchte hier einen Informationsblog für deutsche Trader eröffnen.

Tip´s und Hilfen, Anregungen und Hinweise, Meinungen und Prognosen.......!

Würde mich über reichlich Einträge freuen.


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