Signale / MetaTrader 4 / NS lazyPRO v1 13272939
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO v1 13272939

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
151 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 271%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
993
Gewinntrades:
752 (75.73%)
Verlusttrades:
241 (24.27%)
Bester Trade:
231.77 USD
Schlechtester Trade:
-271.36 USD
Bruttoprofit:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
Bruttoverlust:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (22.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
659.80 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
97.86%
Max deposit load:
19.38%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.15
Long-Positionen:
505 (50.86%)
Short-Positionen:
488 (49.14%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-107.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-430.31 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.90%
Jahresprognose:
35.15%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
75.83 USD
Maximaler:
430.31 USD (17.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.18% (430.31 USD)
Kapital:
55.45% (538.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSDmicro 955
BTCUSD 27
GOLDmicro 9
CHFJPYmicro 1
CADJPYmicro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 1.3K
BTCUSD 509
GOLDmicro -15
CHFJPYmicro 4
CADJPYmicro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 21K
BTCUSD 6.7M
GOLDmicro -395
CHFJPYmicro 485
CADJPYmicro -64
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +231.77 USD
Schlechtester Trade: -271 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -107.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

