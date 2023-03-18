- Wachstum
Trades insgesamt:
993
Gewinntrades:
752 (75.73%)
Verlusttrades:
241 (24.27%)
Bester Trade:
231.77 USD
Schlechtester Trade:
-271.36 USD
Bruttoprofit:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
Bruttoverlust:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (22.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
659.80 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
97.86%
Max deposit load:
19.38%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.15
Long-Positionen:
505 (50.86%)
Short-Positionen:
488 (49.14%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-107.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-430.31 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.90%
Jahresprognose:
35.15%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
75.83 USD
Maximaler:
430.31 USD (17.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.18% (430.31 USD)
Kapital:
55.45% (538.01 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|955
|BTCUSD
|27
|GOLDmicro
|9
|CHFJPYmicro
|1
|CADJPYmicro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSDmicro
|1.3K
|BTCUSD
|509
|GOLDmicro
|-15
|CHFJPYmicro
|4
|CADJPYmicro
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSDmicro
|21K
|BTCUSD
|6.7M
|GOLDmicro
|-395
|CHFJPYmicro
|485
|CADJPYmicro
|-64
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +231.77 USD
Schlechtester Trade: -271 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -107.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
