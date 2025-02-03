SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NS 1482091 LP v1 AUDUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1482091 LP v1 AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
71 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 19%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
373
Gewinntrades:
291 (78.01%)
Verlusttrades:
82 (21.98%)
Bester Trade:
3 808.00 USD
Schlechtester Trade:
-837.81 USD
Bruttoprofit:
30 373.19 USD (46 029 pips)
Bruttoverlust:
-12 257.52 USD (36 496 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (474.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 395.50 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
89.98%
Max deposit load:
1.64%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
10.42
Long-Positionen:
189 (50.67%)
Short-Positionen:
184 (49.33%)
Profit-Faktor:
2.48
Mathematische Gewinnerwartung:
48.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
104.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-149.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 738.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 738.76 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.32%
Jahresprognose:
4.21%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
694.82 USD
Maximaler:
1 738.76 USD (1.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.70% (1 738.76 USD)
Kapital:
3.68% (3 687.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSDr 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSDr 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSDr 9.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 808.00 USD
Schlechtester Trade: -838 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +474.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 738.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe


Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

