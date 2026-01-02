- Wachstum
Trades insgesamt:
234
Gewinntrades:
161 (68.80%)
Verlusttrades:
73 (31.20%)
Bester Trade:
11 504.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 814.00 USD
Bruttoprofit:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Bruttoverlust:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 111.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 952.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.10%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
5.07
Long-Positionen:
119 (50.85%)
Short-Positionen:
115 (49.15%)
Profit-Faktor:
2.77
Mathematische Gewinnerwartung:
137.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
314.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-250.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-6 369.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 369.75 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.01%
Jahresprognose:
12.25%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6 369.75 USD (20.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.39% (6 369.75 USD)
Kapital:
0.05% (53.44 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 21
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.38 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|1.33 × 3
