Signale / MetaTrader 4 / NS 51325016 metaPRO AUDUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 51325016 metaPRO AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
125 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 59%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
234
Gewinntrades:
161 (68.80%)
Verlusttrades:
73 (31.20%)
Bester Trade:
11 504.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 814.00 USD
Bruttoprofit:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Bruttoverlust:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 111.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 952.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.10%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
5.07
Long-Positionen:
119 (50.85%)
Short-Positionen:
115 (49.15%)
Profit-Faktor:
2.77
Mathematische Gewinnerwartung:
137.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
314.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-250.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-6 369.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 369.75 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.01%
Jahresprognose:
12.25%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6 369.75 USD (20.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.39% (6 369.75 USD)
Kapital:
0.05% (53.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 234
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 32K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 14K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11 504.00 USD
Schlechtester Trade: -1 814 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 111.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 369.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live04
0.00 × 21
MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.38 × 8
BlackBullMarkets-Live
1.33 × 3
Keine Bewertungen
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
NS 51325016 metaPRO AUDUSD
30 USD pro Monat
59%
0
0
USD
106K
USD
125
99%
234
68%
100%
2.76
137.99
USD
11%
1:200
Kopieren

