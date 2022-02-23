SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NS eP v3 49109488
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 49109488

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
202 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 170%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 760
Gewinntrades:
1 286 (73.06%)
Verlusttrades:
474 (26.93%)
Bester Trade:
518.00 USD
Schlechtester Trade:
-302.20 USD
Bruttoprofit:
7 166.32 USD (199 571 pips)
Bruttoverlust:
-3 804.05 USD (197 114 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (11.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
888.47 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
58.63%
Max deposit load:
17.92%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.88
Long-Positionen:
800 (45.45%)
Short-Positionen:
960 (54.55%)
Profit-Faktor:
1.88
Mathematische Gewinnerwartung:
1.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-511.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-867.16 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.86%
Jahresprognose:
10.42%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
451.18 USD
Maximaler:
867.16 USD (8.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.03% (238.38 USD)
Kapital:
34.77% (795.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDmicro 1431
AUDUSDmicro 329
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDmicro 3K
AUDUSDmicro 334
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDmicro 3.7K
AUDUSDmicro -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +518.00 USD
Schlechtester Trade: -302 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -511.93 USD

2025.12.29 10:20
2025.12.29 06:17
2025.12.29 03:14
2025.10.16 07:01
2025.10.16 07:01
2025.10.13 18:51
2025.08.12 12:30
2025.08.12 12:30
2025.08.08 16:08
2025.07.04 08:33
2025.07.04 08:33
2025.06.30 19:55
2025.03.13 15:10
2025.03.13 15:10
2025.03.11 14:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 11:43
2024.10.31 15:04
2024.10.31 15:04
2024.10.23 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
NS eP v3 49109488
30 USD pro Monat
170%
0
0
USD
2.6K
USD
202
100%
1 760
73%
59%
1.88
1.91
USD
35%
1:500
Kopieren

