Trades insgesamt:
1 760
Gewinntrades:
1 286 (73.06%)
Verlusttrades:
474 (26.93%)
Bester Trade:
518.00 USD
Schlechtester Trade:
-302.20 USD
Bruttoprofit:
7 166.32 USD (199 571 pips)
Bruttoverlust:
-3 804.05 USD (197 114 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (11.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
888.47 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
58.63%
Max deposit load:
17.92%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.88
Long-Positionen:
800 (45.45%)
Short-Positionen:
960 (54.55%)
Profit-Faktor:
1.88
Mathematische Gewinnerwartung:
1.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-511.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-867.16 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.86%
Jahresprognose:
10.42%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
451.18 USD
Maximaler:
867.16 USD (8.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.03% (238.38 USD)
Kapital:
34.77% (795.47 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1431
|AUDUSDmicro
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDmicro
|3K
|AUDUSDmicro
|334
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDmicro
|3.7K
|AUDUSDmicro
|-1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +518.00 USD
Schlechtester Trade: -302 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -511.93 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
170%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
202
100%
1 760
73%
59%
1.88
1.91
USD
USD
35%
1:500