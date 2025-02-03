SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NS 1433495 LP v2 AUDCAD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433495 LP v2 AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
130 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 82%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
437
Gewinntrades:
352 (80.54%)
Verlusttrades:
85 (19.45%)
Bester Trade:
13 570.45 USD
Schlechtester Trade:
-2 213.26 USD
Bruttoprofit:
63 526.21 USD (64 958 pips)
Bruttoverlust:
-22 687.49 USD (49 364 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (709.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 923.88 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
90.62%
Max deposit load:
10.59%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
5.61
Long-Positionen:
242 (55.38%)
Short-Positionen:
195 (44.62%)
Profit-Faktor:
2.80
Mathematische Gewinnerwartung:
93.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
180.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-266.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-7 282.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 282.82 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.15%
Jahresprognose:
1.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.48 USD
Maximaler:
7 282.82 USD (14.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.16% (6 894.97 USD)
Kapital:
21.94% (21 973.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 437
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13 570.45 USD
Schlechtester Trade: -2 213 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +709.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 282.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 11
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 80
MEXIntGroup-Real
0.33 × 6
FusionMarkets-Demo
0.73 × 41
RoboForex-ProCent
2.90 × 30
Pepperstone-Edge02
3.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
14.00 × 2
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

Keine Bewertungen
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 05:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.27 03:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 17:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
