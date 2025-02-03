- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
437
Gewinntrades:
352 (80.54%)
Verlusttrades:
85 (19.45%)
Bester Trade:
13 570.45 USD
Schlechtester Trade:
-2 213.26 USD
Bruttoprofit:
63 526.21 USD (64 958 pips)
Bruttoverlust:
-22 687.49 USD (49 364 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (709.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 923.88 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
90.62%
Max deposit load:
10.59%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
5.61
Long-Positionen:
242 (55.38%)
Short-Positionen:
195 (44.62%)
Profit-Faktor:
2.80
Mathematische Gewinnerwartung:
93.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
180.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-266.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-7 282.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 282.82 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.15%
Jahresprognose:
1.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.48 USD
Maximaler:
7 282.82 USD (14.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.16% (6 894.97 USD)
Kapital:
21.94% (21 973.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|437
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|41K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +13 570.45 USD
Schlechtester Trade: -2 213 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +709.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 282.82 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 80
|
MEXIntGroup-Real
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.73 × 41
|
RoboForex-ProCent
|2.90 × 30
|
Pepperstone-Edge02
|3.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|14.00 × 2
