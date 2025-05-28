Währungen / TAK
TAK: Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Share
15.02 USD 0.07 (0.46%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TAK hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.01 bis zu einem Hoch von 15.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TAK News
Tagesspanne
15.01 15.08
Jahresspanne
12.80 15.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.09
- Eröffnung
- 15.04
- Bid
- 15.02
- Ask
- 15.32
- Tief
- 15.01
- Hoch
- 15.08
- Volumen
- 2.699 K
- Tagesänderung
- -0.46%
- Monatsänderung
- -0.46%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- 4.82%
