货币 / TAK
TAK: Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Share
15.13 USD 0.05 (0.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TAK汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点15.10和高点15.18进行交易。
关注Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Share动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
15.10 15.18
年范围
12.80 15.69
- 前一天收盘价
- 15.08
- 开盘价
- 15.11
- 卖价
- 15.13
- 买价
- 15.43
- 最低价
- 15.10
- 最高价
- 15.18
- 交易量
- 2.694 K
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 0.27%
- 6个月变化
- 0.73%
- 年变化
- 5.58%
