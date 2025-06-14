クォートセクション
通貨 / TAK
TAK: Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Share

15.02 USD 0.07 (0.46%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TAKの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり15.01の安値と15.08の高値で取引されました。

Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shareダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

TAK News

1日のレンジ
15.01 15.08
1年のレンジ
12.80 15.69
以前の終値
15.09
始値
15.04
買値
15.02
買値
15.32
安値
15.01
高値
15.08
出来高
2.699 K
1日の変化
-0.46%
1ヶ月の変化
-0.46%
6ヶ月の変化
0.00%
1年の変化
4.82%
