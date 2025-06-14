通貨 / TAK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TAK: Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Share
15.02 USD 0.07 (0.46%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TAKの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり15.01の安値と15.08の高値で取引されました。
Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shareダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TAK News
- 米国株式市場はまちまち、FOMC利下げを好感（17日）
- 5 Best High-Yield Dividend Stocks to Buy Now
- バークレイズ、プロタゴニスト・セラピューティクスの株式をオーバーウェイト評価で開始
- Barclays initiates Protagonist Therapeutics stock with Overweight rating
- 米国株式市場は反落、FOMC待ち（16日）
- 米国株式市場は上昇、米中通商交渉の進展を好感（15日）
- 米国株式市場は上昇、CPIで利下げ確信（11日）
- Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) Morgan Stanley 23rd Annual Global Transcript
- Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) Special Call - Slideshow (NYSE:TAK)
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- What's Going On With Takeda Stock On Friday? - Takeda Pharmaceutical Co (NYSE:TAK)
- Why Is Ionis Pharma Stock Gaining Thursday? - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Takeda Pharma ADR earnings beat by $150.82, revenue fell short of estimates
- Why Is Takeda Pharma Stock Falling On Wednesday? - Takeda Pharmaceutical Co (NYSE:TAK)
- Alkermes Offers The Next Proof Point For Its Narcolepsy Approach. Stock Dives.
- Takeda: Positioned To Tackle Future Clinical Demand In A Highly Regulated Sector (TAK)
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
- Takeda stock rises after positive Phase 3 results for narcolepsy drug
- Takeda: Positives And Negatives Offset Each Other (NYSE:TAK)
- US FDA approves KalVista Pharma’s swelling disorder drug, shares rise
- Wave Life Sciences: Speculative, But Promising (NASDAQ:WVE)
- Amgen Stock: Imdelltra Data And Q1 Results Impress (NASDAQ:AMGN)
1日のレンジ
15.01 15.08
1年のレンジ
12.80 15.69
- 以前の終値
- 15.09
- 始値
- 15.04
- 買値
- 15.02
- 買値
- 15.32
- 安値
- 15.01
- 高値
- 15.08
- 出来高
- 2.699 K
- 1日の変化
- -0.46%
- 1ヶ月の変化
- -0.46%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- 4.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K