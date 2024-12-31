Währungen / ONCO
ONCO: Onconetix Inc
3.10 USD 0.10 (3.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONCO hat sich für heute um 3.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.09 bis zu einem Hoch von 3.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Onconetix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.09 3.15
Jahresspanne
0.05 6.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.00
- Eröffnung
- 3.09
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- Tief
- 3.09
- Hoch
- 3.15
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 3.33%
- Monatsänderung
- 5.80%
- 6-Monatsänderung
- 3775.00%
- Jahresänderung
- -40.04%
