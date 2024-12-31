通貨 / ONCO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ONCO: Onconetix Inc
3.00 USD 0.16 (5.06%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ONCOの今日の為替レートは、-5.06%変化しました。日中、通貨は1あたり3.00の安値と3.13の高値で取引されました。
Onconetix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONCO News
- Oncopeptides Q2 2025 slides: 135% sales growth overshadowed by rights issue announcement
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Onconetix and Ocuvex Therapeutics announce definitive merger agreement
- Onconetix regains Nasdaq compliance after filing Q1 report
- Onconetix, Inc. Announces 1-for-85 Reverse Stock Split and Results of the Special Meeting of Stockholders
- Onconetix to implement 1-for-85 reverse stock split effective June 13
- Onconetix faces potential Nasdaq delisting over filing delays
- Onco-Innovations Uplists to Cboe Canada
- Earnings call transcript: Oncopeptides sees sales surge in Q1 2025
- Oncopeptides Q1 2025 slides: 160% sales growth as European expansion accelerates
- Why Onconetix (ONCO) Stock Is Exploding Higher - Onconetix (NASDAQ:ONCO)
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
1日のレンジ
3.00 3.13
1年のレンジ
0.05 6.50
- 以前の終値
- 3.16
- 始値
- 3.12
- 買値
- 3.00
- 買値
- 3.30
- 安値
- 3.00
- 高値
- 3.13
- 出来高
- 79
- 1日の変化
- -5.06%
- 1ヶ月の変化
- 2.39%
- 6ヶ月の変化
- 3650.00%
- 1年の変化
- -41.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K