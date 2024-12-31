Devises / ONCO
ONCO: Onconetix Inc
2.97 USD 0.03 (1.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ONCO a changé de -1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.97 et à un maximum de 3.15.
Suivez la dynamique Onconetix Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ONCO Nouvelles
- Oncopeptides Q2 2025 slides: 135% sales growth overshadowed by rights issue announcement
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Onconetix and Ocuvex Therapeutics announce definitive merger agreement
- Onconetix regains Nasdaq compliance after filing Q1 report
- Onconetix, Inc. Announces 1-for-85 Reverse Stock Split and Results of the Special Meeting of Stockholders
- Onconetix to implement 1-for-85 reverse stock split effective June 13
- Onconetix faces potential Nasdaq delisting over filing delays
- Onco-Innovations Uplists to Cboe Canada
- Earnings call transcript: Oncopeptides sees sales surge in Q1 2025
- Oncopeptides Q1 2025 slides: 160% sales growth as European expansion accelerates
- Why Onconetix (ONCO) Stock Is Exploding Higher - Onconetix (NASDAQ:ONCO)
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Range quotidien
2.97 3.15
Range Annuel
0.05 6.50
- Clôture Précédente
- 3.00
- Ouverture
- 3.01
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Plus Bas
- 2.97
- Plus Haut
- 3.15
- Volume
- 132
- Changement quotidien
- -1.00%
- Changement Mensuel
- 1.37%
- Changement à 6 Mois
- 3612.50%
- Changement Annuel
- -42.55%
20 septembre, samedi