Moedas / ONCO
ONCO: Onconetix Inc
3.00 USD 0.16 (5.06%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ONCO para hoje mudou para -5.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.00 e o mais alto foi 3.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Onconetix Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ONCO Notícias
Faixa diária
3.00 3.13
Faixa anual
0.05 6.50
- Fechamento anterior
- 3.16
- Open
- 3.12
- Bid
- 3.00
- Ask
- 3.30
- Low
- 3.00
- High
- 3.13
- Volume
- 79
- Mudança diária
- -5.06%
- Mudança mensal
- 2.39%
- Mudança de 6 meses
- 3650.00%
- Mudança anual
- -41.97%
