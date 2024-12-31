Валюты / ONCO
ONCO: Onconetix Inc
3.24 USD 0.14 (4.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONCO за сегодня изменился на 4.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.07, а максимальная — 3.32.
Следите за динамикой Onconetix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ONCO
- Oncopeptides Q2 2025 slides: 135% sales growth overshadowed by rights issue announcement
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Onconetix and Ocuvex Therapeutics announce definitive merger agreement
- Onconetix regains Nasdaq compliance after filing Q1 report
- Onconetix, Inc. Announces 1-for-85 Reverse Stock Split and Results of the Special Meeting of Stockholders
- Onconetix to implement 1-for-85 reverse stock split effective June 13
- Onconetix faces potential Nasdaq delisting over filing delays
- Onco-Innovations Uplists to Cboe Canada
- Earnings call transcript: Oncopeptides sees sales surge in Q1 2025
- Oncopeptides Q1 2025 slides: 160% sales growth as European expansion accelerates
- Why Onconetix (ONCO) Stock Is Exploding Higher - Onconetix (NASDAQ:ONCO)
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Дневной диапазон
3.07 3.32
Годовой диапазон
0.05 6.50
- Предыдущее закрытие
- 3.10
- Open
- 3.08
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Low
- 3.07
- High
- 3.32
- Объем
- 153
- Дневное изменение
- 4.52%
- Месячное изменение
- 10.58%
- 6-месячное изменение
- 3950.00%
- Годовое изменение
- -37.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.