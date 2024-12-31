통화 / ONCO
ONCO: Onconetix Inc
2.97 USD 0.03 (1.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ONCO 환율이 오늘 -1.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.97이고 고가는 3.15이었습니다.
Onconetix Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONCO News
- Oncopeptides Q2 2025 slides: 135% sales growth overshadowed by rights issue announcement
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Onconetix and Ocuvex Therapeutics announce definitive merger agreement
- Onconetix regains Nasdaq compliance after filing Q1 report
- Onconetix, Inc. Announces 1-for-85 Reverse Stock Split and Results of the Special Meeting of Stockholders
- Onconetix to implement 1-for-85 reverse stock split effective June 13
- Onconetix faces potential Nasdaq delisting over filing delays
- Onco-Innovations Uplists to Cboe Canada
- Earnings call transcript: Oncopeptides sees sales surge in Q1 2025
- Oncopeptides Q1 2025 slides: 160% sales growth as European expansion accelerates
- Why Onconetix (ONCO) Stock Is Exploding Higher - Onconetix (NASDAQ:ONCO)
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
일일 변동 비율
2.97 3.15
년간 변동
0.05 6.50
- 이전 종가
- 3.00
- 시가
- 3.01
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- 저가
- 2.97
- 고가
- 3.15
- 볼륨
- 132
- 일일 변동
- -1.00%
- 월 변동
- 1.37%
- 6개월 변동
- 3612.50%
- 년간 변동율
- -42.55%
20 9월, 토요일