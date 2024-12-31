QuotazioniSezioni
Valute / ONCO
Tornare a Azioni

ONCO: Onconetix Inc

2.97 USD 0.03 (1.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONCO ha avuto una variazione del -1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.97 e ad un massimo di 3.15.

Segui le dinamiche di Onconetix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONCO News

Intervallo Giornaliero
2.97 3.15
Intervallo Annuale
0.05 6.50
Chiusura Precedente
3.00
Apertura
3.01
Bid
2.97
Ask
3.27
Minimo
2.97
Massimo
3.15
Volume
132
Variazione giornaliera
-1.00%
Variazione Mensile
1.37%
Variazione Semestrale
3612.50%
Variazione Annuale
-42.55%
21 settembre, domenica