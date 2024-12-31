Valute / ONCO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ONCO: Onconetix Inc
2.97 USD 0.03 (1.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONCO ha avuto una variazione del -1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.97 e ad un massimo di 3.15.
Segui le dinamiche di Onconetix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONCO News
- Oncopeptides Q2 2025 slides: 135% sales growth overshadowed by rights issue announcement
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Onconetix and Ocuvex Therapeutics announce definitive merger agreement
- Onconetix regains Nasdaq compliance after filing Q1 report
- Onconetix, Inc. Announces 1-for-85 Reverse Stock Split and Results of the Special Meeting of Stockholders
- Onconetix to implement 1-for-85 reverse stock split effective June 13
- Onconetix faces potential Nasdaq delisting over filing delays
- Onco-Innovations Uplists to Cboe Canada
- Earnings call transcript: Oncopeptides sees sales surge in Q1 2025
- Oncopeptides Q1 2025 slides: 160% sales growth as European expansion accelerates
- Why Onconetix (ONCO) Stock Is Exploding Higher - Onconetix (NASDAQ:ONCO)
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Intervallo Giornaliero
2.97 3.15
Intervallo Annuale
0.05 6.50
- Chiusura Precedente
- 3.00
- Apertura
- 3.01
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Minimo
- 2.97
- Massimo
- 3.15
- Volume
- 132
- Variazione giornaliera
- -1.00%
- Variazione Mensile
- 1.37%
- Variazione Semestrale
- 3612.50%
- Variazione Annuale
- -42.55%
21 settembre, domenica