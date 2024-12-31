货币 / ONCO
ONCO: Onconetix Inc
3.16 USD 0.08 (2.47%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ONCO汇率已更改-2.47%。当日，交易品种以低点3.11和高点3.22进行交易。
关注Onconetix Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ONCO新闻
- Oncopeptides Q2 2025 slides: 135% sales growth overshadowed by rights issue announcement
- Onconetix and Ocuvex Therapeutics announce definitive merger agreement
- Onconetix regains Nasdaq compliance after filing Q1 report
- Onconetix, Inc. Announces 1-for-85 Reverse Stock Split and Results of the Special Meeting of Stockholders
- Onconetix to implement 1-for-85 reverse stock split effective June 13
- Onconetix faces potential Nasdaq delisting over filing delays
- Onco-Innovations Uplists to Cboe Canada
- Earnings call transcript: Oncopeptides sees sales surge in Q1 2025
- Oncopeptides Q1 2025 slides: 160% sales growth as European expansion accelerates
- Why Onconetix (ONCO) Stock Is Exploding Higher - Onconetix (NASDAQ:ONCO)
日范围
3.11 3.22
年范围
0.05 6.50
- 前一天收盘价
- 3.24
- 开盘价
- 3.22
- 卖价
- 3.16
- 买价
- 3.46
- 最低价
- 3.11
- 最高价
- 3.22
- 交易量
- 51
- 日变化
- -2.47%
- 月变化
- 7.85%
- 6个月变化
- 3850.00%
- 年变化
- -38.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值